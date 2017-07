O último episódio de Game of Thrones nos rendeu um novo meme

No clímax do novo episódio de Game of Thrones, que foi ao ar no último domingo, o personagem Theon Greyjoy lidou com o perigo de uma maneira que dividiu opiniões entre os fãs. Além disso, gerou um novo meme, ideal para usar naquelas situações em que a única coisa que você quer é pular do barco.

eu sou o próprio theon greyjoy fugindo das minhas responsabilidades pic.twitter.com/dkasLJLJ1M — é ráissa de férias (@ehraissa) 24 de julho de 2017

“Fica aí Theon Greyjoy, tá vindo uma galera com violão pra gente cantar Legião Urbana” #GameOfThones pic.twitter.com/T3Rxlijsmp — Alan Dantas (@sralandantas) 24 de julho de 2017