Quais símbolos inspiraram a suástica? O que significam?

1) Na origem

Símbolo usado desde a Era Neolítica, a suástica faz referência direta ao Sol. A imagem é reverenciada em diversas culturas, da Índia ao norte da Europa, da América Central à Ásia Oriental. No hinduísmo, é utilizada em templos e casas como item de decoração, sempre com um ponto no espaço entre cada braço. Com essa configuração, também é um dos 108 símbolos sagrados do deus Vishnu.

2) Uso do mal

A suástica utilizada como símbolo do nazismo está voltada para a direita, mas isso não tem um significado maligno, como se pensa. A intenção do Partido Nazista era relacionar a suástica aos arianos que teriam invadido a Índia e levado o símbolo até aquela região. Esses mesmos arianos seriam os responsáveis pela implantação do regime de castas naquele país. Essa teoria explica por que o símbolo virou marca do nazismo, que pregava a supremacia racial ariana. Tanto na Alemanha quanto no Brasil, o uso da suástica nazista é hoje considerado crime.

3) Cruz torta

A antiga Cruz do Sol ou Roda do Sol escandinava aparece com muita frequência em peças de arte desse povo europeu. Em formato de roda, a suástica pode estar virada para a direita ou para a esquerda e, em cada caso, tem um significado particular. No sentido horário, simboliza o Sol, o masculino e algo que está aberto e claro. Já no anti-horário, representa a Lua, o feminino e algo que está escondido.

4) Manji

No budismo, a suástica virada para a esquerda está na fachada de muitos templos, assim como em esculturas do próprio Buda e em outros artefatos religiosos. O significado dela é grande felicidade e longevidade – manji, nome como é conhecido, é o símbolo chinês para eternidade. No Japão, mapas turísticos e do metrô utilizam esse sinal para identificar onde estão os templos.