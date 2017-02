Qual a maior palavra do Português? E de outros idiomas?

Ela tem 46 ou 29 caracteres, depende do critério. “Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico”, de 46 letras, designa uma pessoa que sofre de uma doença pulmonar aguda causada por respirar ar carregado de partículas de sílica, expelidas por vulcões. É uma palavra técnica formada pela aglutinação de termos. É relativamente nova, mas já aparece no dicionário Houaiss.

A versão em inglês de “pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico” também é a campeã nesse idioma, com 45 letras. Está no maior dicionário dos EUA, o Oxford English Dictionary.

Porém, muitos especialistas da língua portuguesa “desclassificam” o termo “pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico”, porque levam em conta só vocábulos com uma única raiz (o elemento irredutível que dá origem ao significado da palavra), somada a prefixos e sufixos. Segundo esse critério, a vencedora é a famosa “anticonstitucionalissimamente”, com 29 letras, que designa aquilo que se opõe ao que foi estabelecido pela Constituição. (A tradução desse termo para o francês tem 25 letras e também é a maior desse idioma).

+ O que é o “napo” do guardanapo?

+ Por que, quando repetimos uma palavra, ela perde o sentido?

Abaixo, mais alguns “palavrões” campeões em diferentes línguas:

IDIOMA Sânscrito

NÚMERO DE LETRAS 195 caracteres na escrita original (428, se transcrita ao alfabeto romano)

DEFINIÇÃO Aparece em uma obra do século 16 e é uma algutinação de termos que descrevem uma região da Índia. Segundo o Guinness Book, essa é a maior palavra conhecida no mundo registrada em algum dicionário oficial.

IDIOMA Sueco

NÚMERO DE LETRAS 130 caracteres

DEFINIÇÃO Maior palavra sueca, significa “trabalho preparatório para contribuição para a discussão sobre o sistema de manutenção de suporte do material do dispositivo de inspeção do simulador de aviação da artilharia de costa do norte do Mar Báltico”

+ Qual é o idioma com mais vocábulos?

+ Como são feitos os dicionários?

IDIOMA Grego antigo

NÚMERO DE LETRAS 173 na escrita original (182, se transcrita para o alfabeto romano)

DEFINIÇÃO É uma justaposição de diversos tipos de comida. Foi criada pelo poeta Aristófanes em sua comédia As Mulheres na Assembleia

IDIOMA Alemão

NÚMERO DE LETRAS 36 caracteres

DEFINIÇÃO Significa “seguro obrigatório de automóvel”. No alemão, como as palavras podem ser aglutinadas a outras, há sempre a possibilidade de criar novos termos, cada vez maiores. (Há palavras maiores no idioma, mas raramente são utilizadas e não constam nos dicionários)