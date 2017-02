Qual a porcentagem de crimes solucionados pela polícia no Brasil?

Por incrível que pareça, não há um banco de dados centralizado que possa fornecer esse número. Além disso, ele não representaria a realidade, porque muitas vítimas não registram boletim de ocorrência.

Mas, considerando apenas os assassinatos (em que os inquéritos de investigação são abertos compulsoriamente), as estatísticas são muito mais favoráveis aos bandidos do que à Justiça. Conforme dados oficiais da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, somente 6% dos homicídios dolosos (com intenção de matar) são solucionados no país.

Ficou deprê? Pois pode ser pior: o pesquisador sobre violência Julio Jacobo reuniu informações individuais de cada estado e aponta uma média entre 4% e 5%.

FICOU FEIO…

Compare o percentual de soluções de homicídios dolosos em alguns países

Reino Unido 90%

França 80%

EUA 65%

Brasil 6%

