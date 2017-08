Qual foi o comercial mais longo já exibido na TV?

Foi um anúncio da rede de lanchonetes Arby’s, mostrando o processo de defumação da carne usada no sanduíche Smokehouse Brisket. A sacada era genial: eles queriam mostrar que o processo de produção do sanduba era lento, cuidadoso, quase artesanal. Então por que não mostrá-lo na íntegra, sem edição?

Com 13 horas, 51 minutos e 11 segundos, esse anúncio foi veiculado pela emissora KBJR-TV, de Minnesota (EUA), entre os dias 24 e 25 de maio de 2014. A história ficou tão famosa que o Arby’s aproveitou para fazer piada: tempos depois, lançou o anúncio em DVD, num box com quatro discos! Você também pode conferi-lo no vídeo acima.

Já na TV brasileira, não há registro de qual comercial é o campeão, segundo informou o Instituto Cultural da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), dono de um dos maiores acervos de publicidade do país.



De acordo com a organização, entre os mais longos, com mais de três minutos de duração, figuram as campanhas A Semana (da revista Época, veiculado em 1998), Vamos Fugir (das sandálias Rider, exibido em 2004), Eduardo e Mônica (da Vivo, em 2011) e Exagerado (da Vivo Internet, em 2015). Confira-os abaixo: