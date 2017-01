Qual o significado dos símbolos com olhos?

O olho é um símbolo da percepção das coisas, entendido como o elo entre o mundo interior e o exterior – por isso, também é ligado à clarividência. Muitas doutrinas entendem que ele é capaz de liberar energias positivas e negativas; o “mau-olhado” e o “olho gordo”, na cultura brasileira, representam bem essa ideia.

1) Olho de Hórus

Esse olho estilizado, com uma sobrancelha acima e um arabesco abaixo, representa a visão onipresente do Deus do Sol, Hórus. É o sinal que os egípcios antigos usavam para saudá-lo, e hoje virou um dos símbolos mais desenhados pelos tatuadores. Em rituais mágicos, o Olho de Hórus significa o acesso à sabedoria oculta. Na mitologia egípcia e em outras crenças o olhoesquerdo é ligado à Lua, e o direito ao Sol. Pintado na lateral das urnas funerárias egípcias, esperava-se que, com ele, o cadáver poderia ver seu caminho para o além. Antigos marinheiros do Oriente adornavam suas embarcações com o Olho de Hórus para pedir segurança no mar.

2) Olho da Providência

O “olho que tudo vê” tem referências egípcias, mas ganhou essa configuração no século 17. Ele representa o olho de Deus, que observa a humanidade: o triângulo simboliza a Santíssima Trindade e os raios a glória divina. Um dos ícones mais famosos da Maçonaria, o Olho da Providência é um poderoso lembrete aos maçons de que o Grande Arquiteto do Universo está sempre de vigia. Embora seja usado desde 1782 como verso do Grande Selo dos EUA, só em 1935 ele passou a ser gravado na nota de US$ 1, revelando as origens maçônicas daquela sociedade. A seita vietnamita Cao Dai (“Morada Alta”) também usa o Olho da Providência (especificamente com o olho esquerdo) com o mesmo significado.

3) Olhos de Buda

Frequentemente visto nas paredes de estupas (um tipo de monumento construído sobre os restos mortais de algum budista importante), esse símbolo representa a onisciência de Deus – a imagem é pintada em todos os lados da construção, mostrando que Buda vê tudo, “mas nada fala”. O terceiro olho, entre os outros dois, ressalta esse significado e dá o tom aos “Olhos da Sabedoria”, como também é conhecido. Abaixo dos olhos, o traço que lembra uma interrogação é o caractere em sânscrito para o número 1, simbolizando a unidade de todas as coisas.

4) Olho turco

Muito popular na Turquia e em países próximos, como Romênia, Bulgária e Grécia, esse amuleto, também chamado de Nazar, geralmente é produzido em vidro circular azul-escuro com detalhes em branco, azul-claro e preto. É utilizado para afastar o mau-olhado, tradicionalmente pendurado em janelas e portas, podendo também ser colocado em carros, roupas de crianças ou usado como joia. Na Turquia, é fácil encontrar esse símbolo em lojinhas para turistas (é um dos souvenirs de maior sucesso). O Nazar também é usado em situações cotidianas naquele país, como na pintura dos aviões da companhia aérea Fly Air (que deixou de operar em 2007) e no logotipo da Copa Sub-20 da Fifa que foi sediada na Turquia, em 2013.