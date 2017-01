Qual o significado dos símbolos inspirados na roda e no círculo?

1) Roda

Embora tenha muito do simbolismo do círculo, a principal diferença da roda é o conceito de ação contínua, que remete aos ciclos do Sol e da Lua, dos planetas, das estações do ano, dos altos e baixos na existência humana… Os tibetanos consideram a roda tão sagrada que ela nunca foi usada com o simples significado de transporte. Os índios americanos construíam rodas medicinais no deserto, representando o cosmo. No budismo, a Roda do Dharma tem oito raios, porque 8 seria o número do Nobre Caminho Óctuplo, aquele que conduz ao fim do sofrimento.

2) Selo de Shamash

Shamash era o deus Sol na Mesopotâmia. Usado pela primeira vez em torno do ano 1000 a.C., na região entre os rios Eufrates e Tigre (atual Iraque), o Selo de Shamash tem um significado de muito poder. O círculo exterior com o ponto central e quatro conjuntos de raios simbolizam o próprio astro-rei. Já os feixes horizontais e verticais representam a “jurisdição” de Shamash nas quatro direções, norte, sul, leste e oeste. O símbolo faz referência a um tipo de juiz, com poderes no céu e no mundo do além.

3) Semente da vida

Esse é um elemento presente em muitas culturas antigas, como templos chineses e japoneses, mesquitas do Oriente Médio, sítios arqueológicos da Turquia, México e Peru. Em geral, é visto como um poderoso sinal da criação e sustentação da vida. Formado com sete círculos de igual diâmetro, esse símbolo é o componente elementar de outro maior, a Flor da Vida. Para tradições judaicas e cristãs, os círculos da Semente da Vida correspondem aos seis dias da criação, mais o sétimo, de descanso. A sobreposição das formas gera outros dois símbolos religiosos antigos, a Vesica Piscis (símbolo do eterno feminino) e os Anéis Borromeanos, relativos à divina trindade.

4) Tomoe

Utilizado tanto no xintoísmo quanto no budismo, esse emblema pode ser visto em muitos brasões samurais japoneses. A palavra Tomoe significa curva, ou círculo. A imagem pode ter dois, três ou quatro hastes internas em formato de vírgula, formando uma espiral. O Tomoe com duas vírgulas internas é parecido com o Yin-Yang e carrega o mesmo significado. Já o sinal com três vírgulas representa a Terra, o céu e a humanidade, que são as três bases da filosofia xintoísta.

5) Yin-yang

De origem chinesa, o Yin-Yang é um símbolo de tradição taoísta que teve seu significado e popularidade espalhados pelo mundo. O formato circular tem uma linha interna em “S” invertido, que o divide em duas partes idênticas, geralmente pintadas em preto e branco, com pontos na extremidade mais larga. Esse desenho simboliza a interação entre forças opostas: Yin representa o feminino, a Lua, a frieza, a passividade. Já o Yang é o masculino, o Sol, o calor e a ação. Os pontos significam a harmonia entre esses opostos.

6) Awen

Esse símbolo está relacionado a vários movimentos do neodruidismo, uma religião pagã e politeísta. O sinal é composto de três linhas convergentes que quase tocam três pontos superiores. Tudo é rodeado por um círculo triplo, que simboliza as ordens dos Bardos, dos Ovates e dos Druidas (as principais vertentes desse movimento). Cada linha e cada ponto carrega um significado que pode ser passado, presente e futuro, amor, conhecimento e verdade, ou energia masculina, feminina e o equilíbrio entre elas.

7) Cho ku rei

Utilizado no reiki (terapia espiritual que usa a imposição das mãos para manipular a energia vital do Universo), o Cho Ku Rei até lembra uma clave de sol, o símbolo musical. Mas o significado é bem diferente: de acordo com os praticantes do reiki, o desenho é usado para aumentar o poder disponível em cada pessoa que faz a aplicação da terapia. Eles constroem o sinal mentalmente antes e depois das sessões e afirmam, com isso, alocar o poder do Universo no local pretendido.