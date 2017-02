4 conquistas e troféus quase impossíveis de conseguir nos games

Desde que foram introduzidas, as conquistas (ou troféus) mudaram a maneira como encaramos desafios, nos incentivando a jogá-los de maneira diferente do que costumeiramente faríamos. Algumas, no entanto, passam do ponto de desafiadoras, indo para o campo da insanidade.



1) Maratona de sobrevivência

JOGO Dead Rising

A dificuldade desta conquista está mais na sua capacidade de permanecer concentrado por um longo período de tempo. No modo Infinity, você pode vagar à vontade pelo shopping, mas com uma mudança grande: sua vida cai sozinha com o tempo, o que o leva a ter que constantemente caçar comida. Para ganhar a conquista, é preciso sobreviver nessa modalidade por 14 horas de tempo real. Ah, e não é possível salvar o jogo, então não há como descansar.

2) Breja inusitada

JOGO Dungeons of Dredmore

Para ganhá-la é preciso tomar uma cerveja com um dos criadores do jogo na vida real. É sério. Se você encontrar aleatoriamente um dos desenvolvedores de Dungeons of Dredmore e tomar uma bebida com eles, pode então pedir a conquista. Eles enviam um código ao seu email que, quando usado no Steam, faz o feito ser alcançado.

3) Campeão mundial

JOGO Ghost Recon Advanced Warfighter

Desbloqueada quando você assume o primeiro lugar no placar online mundial. A dificuldade é tanta que sites especializados fornecem táticas que envolvem a criação de ao menos oito contas distintas nos consoles, e, ainda assim, demora-se cerca de oito semanas para que os requisitos da conquista sejam alcançados.

4) Teste de sanidade

JOGO Super Meat Boy

O game tem um conjunto de conquistas extremamente desafiadoras. Cada um dos Dark Worlds, que são versões mais difíceis dos mundos normais, contém uma conquista referente a terminar todos os seus estágios sem morrer nem uma única vez. Mesmo tendo saído em 2010, no Steam menos de 1% dos jogadores alcançaram esse feito.