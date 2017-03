4 personagens dos games que deveriam voltar – e 3 que já voltaram

Mega Man

Último jogo: Mega Man 10

2010 – PS3 / Xbox 360 / Wii

Um dos personagens mais bem sucedidos dos games está a ver navios desde 2010. Após ter um jogo cancelado, ficou relegado a aparições especiais e coletâneas.

Jazz Jackrabbit

Último jogo: Jazz Jackrabbit (2002), para Game Boy Advance

Cocriado por Cliff Bleszinski, o responsável por Gears of War, Jazz parece um parente distante de Sonic. Lançado em 1994 para computadores, era especialmente popular devido a uma versão que podia ser copiada em disquete.

Earthworm Jim

Último jogo: Earthworm Jim HD (2010), para PS3 e Xbox 360

Sinônimo de visuais incríveis na geração 16-bit, o herói anelídeo ganhou um remake e nunca mais deu as caras. Uma das razões para seu sumiço foi um jogo em 3D que, de tão ruim, sepultou o personagem.

Alex Kidd

Último jogo: Alex Kidd in Shinobi World (1990), para Master System

O personagem estrelou cinco jogos para Master System e um para Mega Drive. Em algumas fases, pilotava moto e uma espécie de helicóptero, mas as disputas de jokenpô eram o que o tornavam conhecido.

3 PERSONAGENS QUE ESTÃO VOLTANDO



Crash Bandicoot

O marsupial hiperativo voltou ao PS4 em uma coletânea de edições remasterizadas dos três primeiros jogos. Reconstruídos do zero, os títulos ganham visuais novos.

Toejam & Earl

Os alienígenas rappers que fizeram sucesso no Mega Drive retornam ainda em 2017. Trazendo a fórmula do original, a dupla precisa resgatar as peças perdidas de sua nave danificada.

Wonder Boy

Em comemoração aos 30 anos da série, que no Brasil ficou conhecida pelos títulos da Mônica, três novos jogos estão previstos para 2017: dois remakes e um sucessor espiritual, Monster Boy.