5 acessórios para turbinar o seu console

1 – Não importa se o game é de futebol, luta, aventura ou terror: o som precisa estar claro e a comunicação com os outros jogadores também. O HEADSET DREAMGEAR PRIME DG tem ajuste de volume independente para chat e game, além da tecla mute.

2 – Controle bom é controle com a bateria cheia. A CARREGADORA DOCK para Xbox One faz duas cargas simultâneas via USB e ainda deixa tudo organizado exposto – vai dizer que você não tem orgulho do seu console?

3- De nada adianta mandar bem nos games se a coluna está pedindo socorro. A CADEIRA DIRETOR possui estrutura leve de acrílico e assento macio. Como é giratória e ajustável, se dá bem com jogadores de todas as alturas.

4 – Quem curte games de luta sabe o quanto um simples golpe mal executado pode colocar tudo a perder. Não seja por isso: o CONTROLE OFICIAL MORTAL KOMBAT (para Xbox One e Xbox 360) tem dois botões extras para configuração de golpes fracos, médios e fortes.

5 – Que tal levar os games de corrida para outro nível e surpreender o player 2? O CÂMBIO LOGITECH para volantes G29 e G920, com seis velocidades e marcha ré, deixa a experiência muito mais real principalmente nas curvas.