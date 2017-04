5 edições especiais de videogames que a gente quer MUITO

Lunático

A Sony aproveitou o lançamento de Final Fantasy XV, no fim do ano passado, para anunciar uma versão do PS4 Slim com acabamento inspirado no game. Exclusiva do Japão, ela tem um desenho de uma lua na parte de cima, a inscrição “XV” no controle e um preço salgado: US$ 393.

Retrô

O marketing do PlayStation também é ótimo em aproveitar a nostalgia dos fãs. Para o 20o aniversário do console, a Sony produziu 12.300 PS4s com o design inspirado no PS1. Todas as unidades foram vendidas em poucos minutos. Hoje, um exemplar sai por até US$ 4 mil em sites de leilões.

Camaleão

Duas pessoas poderiam enxergar cores diferentes, ao mesmo tempo, na versão Maziora, do Dreamcast. O segredo era uma tinta típica de carros, que muda de cor dependendo do ângulo de visão. Foram feitas só 500 unidades, dadas como prêmio em 1999 em categorias do automobilismo nos EUA.

Oriental

Para agradecer a Lee Myung-bak por seu período na presidência da Coreia do Sul, Bill Gates desenhou um Xbox 360 em madrepérola e com adornos florais, típicos da cultura desse país. A Microsoft diz que 100 unidades foram criadas, mas só se conhecem três: a de Lee, a de Gates e a do designer do projeto.

Poder amarelo

A edição Pokémon do Nintendo 64 tinha um desenho em alto-relevo do Pikachu, cujas bochechas acendiam quando o console ligava. O pé do bicho era o botão de reset e uma pokébola servia como liga/desliga. Esse videogame foi lançado exclusivamente pela rede de lojas Toys ‘R’ Us, nos EUA, em 2000.

