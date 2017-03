5 façanhas incríveis dos games transmitidas no Twitch

O Twitch é uma plataforma de transmissões ao vivo pela internet, onde canais de pessoas jogando videogame são especialmente populares. Ele já foi palco de grandes conquistas realizadas tanto solitariamente quanto em grupo. Aqui estão algumas delas:

1. Pokémilhão

Um programador australiano anônimo integrou o clássico Pokémon Red ao chat do Twitch, permitindo que qualquer um que digitasse comandos na janela de conversa controlasse o personagem na aventura por um instante. Depois de 16 dias e 55 milhões de visualizações, o título foi terminado e mais de 1,16 milhão de pessoas participaram da empreitada.

2. Sem um arranhão

Se a série Souls já é desafiadora normalmente, imagine tentar terminá-la sem receber nenhum golpe de um inimigo? Pois foi isso que Faraaz Khan fez em Dark Soul 3. Ao vivo, ele realizou o feito usando apenas ataques corpo a corpo, sem sequer utilizar escudos. Após mais de duas horas, o jogador chegou ao fim da aventura sem receber dano! Clique aqui para conferir o vídeo.

3. Bagunça organizada

Dark Souls também foi terminado coletivamente, porém ele teve de sofrer algumas alterações. O jogo já é bem desafiador e ocorre em tempo real, diferentemente de Pokémon, que é por turnos. Assim, a versão pausava de tempos em tempos, dando a chance para que o chat escolhesse uma ação. Ao final de 43 dias e 906 mortes, Gwyn, o último chefe, foi derrotado.

4. De olhos vendados

Muita gente já terminou Super Mario World, mas você já pensou em fazer isso em menos de 15 minutos e sem usar seus olhos? Um jogador japonês não só pensou como foi lá e fez. Se orientando pela música e decorando o posicionamento de inimigos e itens, o garoto finalizou o jogo em 14 minutos e 46 segundos. A alegria dele é contagiante! Veja:

5. Marketing agressivo

Punch Club abraçou o coletivo do Twitch de forma criativa. O título, no qual gerenciamos a carreira de um lutador, foi disponibilizado para ser jogado no Twitch antes de ser lançado, e seus desenvolvedores só o colocariam à venda no Steam quando ele fosse terminado. Como incentivo extra, a cada inimigo derrotado, eles distribuíam uma cópia grátis do jogo no chat.