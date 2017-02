A história de Bowser, o maior vilão dos videogames

1) Não se sabe exatamente quando e onde Bowser nasceu, mas desde criança, ele já possuía um castelo, como visto em Yoshi’s Story 2 (2007). Logo nesse primeiro encontro com Mario, o vilão já foi derrotado pelo encanador, iniciando uma rivalidade eterna descrita em dezenas de jogos.

2) Adulto, Bowser reuniu um exército, a Koopa Troopa, e passou a cobiçar o Reino dos Cogumelos, onde ele vivia. Em sua primeira aparição oficial, no game Super Mario Bros. (1985), o vilão começou seus crimes de sequestro: Princesa Peach, a soberana do Reino dos Cogumelos, foi levada pela primeira de muitas vezes.

3) Em Super Mario Bros. 3 (1988), Bowser reapareceu com sete filhos, os Koopalings, cuja mãe é desconhecida. Sem escrúpulos, ele investiu no trabalho infantil e pôs os rebentos para cuidar de castelos conquistados pelo vilão no Reino dos Cogumelos.

4) Conforme a obsessão de Bowser por Mario cresceu, ele passou a competir com o encanador em atividades esportivas, como corridas de kart, partidas de tênis, campeonatos de golfe e torneios de beisebol. Bowser chegou até mesmo a competir nas Olimpíadas, ao lado de Mario e Sonic.

5) Neurótico, Bowser praticou o terrorismo ao tentar derreter a Antártica, cometeu crimes ambientais ao desmatar áreas para construir fortalezas e transformou todo o Reino dos Cogumelos em uma rede de hotéis, mesmo sem possuir qualquer autoridade sobre ele.

6) Eventualmente, houve tréguas. O monstão já se aliou a Mario em games como Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, (1996). Em Super Smash Bros. Brawl (2008), eles se uniram contra o maligno Tabuu. Foi nesse jogo que ele se transformou pela primeira vez em sua versão maior e mais forte, Giga Bowser.

7) Devido à ação de outro vilão, Bowser inalou Mario, Luigi, a Princesa Peach e outras criaturas sem perceber, o que forçou os dois lados a batalharem juntos novamente. Bowser também voltou a reunir os filhos em uma nova investida – e foi esmagado com eles pelo castelo.

QUE FIM LEVOU?

Após comer estrelas e tentar criar uma galáxia em Super Mario Galaxy 2, em 2010, Bowser foi mais uma vez derrotado, mas continua livre e perigoso.