As 21 melhores coisas da E3 2017

1) O Xbox One passará a rodar jogos do Xbox original

Desde 2015, o Xbox One já rodava alguns jogos do 360, mas agora a Microsoft promete ir além, incluindo compatibilidade com os games do Xbox original. Como a adaptação é específica para cada jogo, nem todos os títulos serão adaptados, mas a empresa promete que a lista será bem abrangente. Vale lembrar que, no Xbox 360, havia 460 jogos do Xbox original disponíveis para jogar por meio da compatibilidade retrógrada. Também foi indicado que os gráficos e a jogabilidade podem melhorar.

O mais legal é que essa compatibilidade vai valer tanto para jogos comprados digitalmente quando para as mídias físicas. Isso com certeza vai dar uma renovada na sua coleção.

2) O novo jogo do Homem-Aranha parece incrível

A Insomniac Games levou à E3 o trailer de jogabilidade de um de seus títulos mais esperados, o novo game do Homem-Aranha. E ele está fantástico! O personagem parece ágil e flexível, combinando ataques corporais com formas criativas de usar a teia.

A jogabilidade mistura momentos de ação com momentos de stealth, e muita gente levantou comparações com a série Arkham, da Rocksteady – o que, afinal, não é uma coisa ruim. Também haverá eventos de resposta rápida (quick time event) ao longo do jogo. Ah, e um segundo vídeo confirmou a presença do novo Homem-Aranha, Miles Morales, no jogo:

A única parte ruim é que foi confirmado que Homem-Aranha só sai em 2018.

3) God of War não vai virar Tomb Raider

Quando o primeiro trailer de God of War saiu no ano passado, com câmera em cima do ombro e Kratos usando arco e flecha, as comparações a Tomb Raider e The Last of Us foram muitas. O que, é claro, pareceu bem estranho, afinal a graça de God of War sempre foi o estilo hack and slash.

O novo trailer de gameplay apresentado na E3 2017 trouxe tranquilidade. Nas lutas, a câmera não é mais fixa e o jogador vê tudo mais de perto (o que está em sintonia com o desejo dos desenvolvedores de tornar o game mais intimista), mas as batalhas continuam brutais e Kratos, que agora luta com um machado, ainda dilacera os inimigos sem dó.

Realmente, pouco a ver com Tomb Raider e The Last of Us. A data de lançamento foi confirmada para o começo de 2018.

4) Um novo Metroid Prime!

Faz muito tempo que estamos esperando um novo Metroid Prime – o último jogo apropriado da franquia, Corruption, saiu em 2007 (lembre-se: we don’t talk about Other M). A Nintendo não apresentou nenhum trailer nem de CGI e nem de gameplay, então tudo que sabemos é que Metroid Prime 4 sai em 2018 para Switch. Fica desde já a torcida para que seja bom.

Também foi apresentado na feira Metroid: Samus Returns, um game em side-scrolling para 3DS que é uma espécie de remake de Metroid II.

5) Cuphead finalmente vai sair

Desde que foi anunciado na E3 de 2014, o game Cuphead cria expectativas entre jogadores de todo o mundo. Trata-se de um side-scroller estilo run-and-gun em que você controla duas xícaras que viajam em mundos animados. Os personagens e cenários são todos inspirados em cartoons dos anos 1930, criando uma mistura ainda inédita.

Mais impressionante ainda é o fato de que todas as animações foram feitas à mão, desenhadas e pintadas individualmente. Mal podemos esperar para por as mãos nisso! O jogo sai em 29 de setembro para Xbox One e PC.

6) Assassin’s Creed no Egito

Depois das recepções mornas a Unity e Syndicate, a franquia Assassin’s Creed fez uma pausa para descansar a imagem e agora finalmente retornou. O próximo jogo se chamará Assassin’s Creed: Origins e se passará no Egito Antigo. A história mostrará o começo da Irmandade por meio do protagonista, Bayek, que iniciará a linhagem dos assassinos.

O trailer de gameplay da versão alpha parece promissor. Além de controlar Bayek, você também poderá controlar sua águia, Senu, que oferece visões estratégicas ao sobrevoar cenários. Aparentemente, haverá um sistema de subida de nível, como em RPGs, inimigos mais diversificados e até batalhas em arenas. Isso sem falar na chance de explorar pirâmides e templos egípcios, algo que os fãs pedem desde AC II.

O game sai em 27 de outubro para Xbox One, PS4 e PC.

7) Mario possuirá os outros em Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey, o primeiro grande jogo de Mario para o Switch, sai em 27 de outubro e vai trazer grandes mudanças na vida do encanador. Além de apresentar cenários urbanos (algo inédito para Mario), o jogo apostará numa mecânica inusitada de gameplay, em que ojogador poderá lançar o chapéu de Mario sobre inimigos e objetos e, dessa forma, possuí-los temporariamente.

Entre as vítimas de possessão estarão Bullet Biils, Goombas, Koopa Troopas, Cheep Cheeps, dinossauros e até o que pareceu ser, no trailer, um ser humano. Se essa ideia de Mario sair por aí possuindo os outros parece bem estranha, é porque ela é. Vamos ver se, na hora de jogar de verdade, isso vai incomodar ou não.

O jogo será em mundo aberto (outra novidade!), em vez de trazer o tradicional sistema de fases.

8) Shadow of The Colossus vai ganhar remake!

Um dos games mais queridos de todos os tempos, Shadow of The Colossus, de 2005, vai ganhar um remake feito do zero. A empresa responsável é a Bluepoint Games, a mesma que fez o remaster lançado para PS3 em 2011 como The Ico & Shadow of The Colossus Collection. A Bluepoint também fez remasters para Uncharted e Gravity Rush.

O trailer está simplesmente fantástico, embora basicamente mostre apenas Wander correndo e escalando alguns colossos. O lançamento será em 2018.

9) Age of Empires também!

Já que estamos falando de remakes, outro título clássico retornando é o primeiro Age of Empires, que ganhará uma versão remasterizada para PC ainda em 2017, aproveitando para comemorar o aniversário de 20 anos.

A trilha sonora foi totalmente regravada, mas, aparentemente, o game não foi refeito do zero, e sim apenas remasterizado em 4k. No entanto, o vídeo mostrado na E3 demonstrou que os gráficos estão muito trabalhados e o gameplay está suave.

A empresa responsável é a Forgotten Empires, a mesma que fez o remaster de AoE 2 para a Steam em 2013. O lançamento vai incluir tanto o Age of Empires original quanto sua expansão, Rise of Rome.

10) O Project Scorpio agora se chama Xbox One X

Há cerca de um ano, foi revelado que a Microsoft estava trabalhando no Project Scorpio, um Xbox capaz de rodar jogos em 4K e com suporte a realidade virtual. Na E3, finalmente o produto foi anunciado, agora renomeado como Xbox One X. A data de lançamento foi marcada para 7 de novembro.

Em suma, o Xbox One X tem um aumento de 31% em processamento e 50% em memória RAM, além de um HD interno de 1 TB. A Microsoft diz que isso vai representar 4,5 vezes mais poder de processamento, capaz de rodar games em 4K a 60 FPS. Ainda assim, o console é menor do que o Xbox One original, de modo que se tornou o menor console que a Microsoft já produziu.

A mídia especializada tem dúvidas se o projeto vai fazer sucesso. O PS4 Pro, uma iniciativa parecida da Sony, ficou restrito a um nicho, e a quantidade de jogadores de Xbox é bem menor que a de jogadores de PS4. Além disso, o preço é salgado: a unidade mais barata custando US$ 499. Vamos ver no que vai dar.

11) Star Wars Battlefront 2 vai ter um modo história bacana

Uma das maiores reclamações em relação ao primeiro Battlefront foi que não havia um modo história para quem não queria jogar online. A Electronic Arts tomou nota disso e providenciou um para esta sequência, que sai em 17 de novembro para PS4, Xbox One e PC.

Não foram mostrados vídeos de gameplay da história para o público (o vídeo acima é do multiplayer), mas uma sessão privada para jornalistas fez as expectativas subirem. A protagonista deste modo é Iden Versio, uma comandante do Império – trazendo um novo ângulo da história para os fãs explorarem. O jogo também permitirá controlar personagens conhecidos pelo público, como Luke Skywalker e Kylo Ren. A trama abrangerá um longo período entre O Retorno de Jedi e O Despertar da Força.

12) Far Cry 5 parece ser diversão pura

Um dos anúncios mais bacanas da Ubisoft foi o novo Far Cry, que sai em 27 de fevereiro de 2018 para PS4, Xbox One e PC. Na história, uma seita apocalíptica tomou poder sobre uma cidade do interior e você e seu grupo de elite irão se infiltrar no lugar para realizar missões. Ao seu lado, você terá vários NPCs como uma tiradora de elite, um piloto de avião e um cachorro treinado.

Apesar do plot controverso, lidando com extremismo religioso, o trailer é divertidíssimo. Queremos desde já mandar Boomer, o cachorro, atacar os outros e roubar as armas do inimigo para nós.

13) As expansões de Legend of Zelda: Breath of The Wild estão chegando

O maior e mais importante jogo do Switch até agora vai ficar ainda mais imponente. Duas expansões já haviam sido anunciadas: The Master Trials, para 30 de junho, e The Champion’s Ballad, para o final do ano. Na E3, a Nintendo revelou que, para ter acesso a elas, será preciso comprar o Expansion Pass por US$ 19,99 (chora, Brasil).

Nada do conteúdo é revolucionário, pois são coisas como skins para Link, um novo modo Hard, etc. Mas são pequenos adicionais que vão manter o interesse no jogo enquanto o Switch melhora seu catálogo de jogos.

14) Marvel vs. Capcom: Infinite está cada vez mais legal

Personagens confirmados na E3 para o novo Marvel vs. Capcom: Gamora, Thanos, Pantera Negra e Zero. Além de contradizer supostos “vazamentos” que circularam por aí, esses anúncios só fazem deixar o jogo mais legal (não sabemos vocês, mas nós aqui somos fãs do Zero).

Na E3, foram mostrados um vídeo do modo história e outro de gameplay (você confere ambos acima). O elenco do jogo já tem 24 personagens, incluindo clássicos como Ryu, Capitão América, Chun-Li, Morrigan, Nathan Spencer, Thor, Gavião Arqueiro, Dante e Hulk.

O jogo sai para PS4, Xbox One e PC em 19 de setembro. Uma demo foi disponibilizada na PlayStation Store e na Xbox Live e já pode ser baixada!

15) Fire Emblem Warriors ganhou trailers

Fire Emblem Warriors será um jogo no estilo Dynasty Warriors com os personagens da franquia Fire Emblem, incluindo Marth, Chrom, Ryoma e Xander, além de alguns novos personagens. Veja o trailer do jogo e uma demonstração de gameplay acima.

Em suma, é um jogo de Fire Emblem em que os combates não são por turnos, e sim em tempo real, contra hordas e hordas de inimigos. Quem curte o estilo frenético (e um pouco repetitivo) de Dynasty Warriors deve gostar.

16) A Ubisoft terá um novo game estilo Disney Infinity

A Ubisoft anunciou um novo game no estilo de Disney Infinity, chamado Starlink: Battle for Atlas. Será possível comprar os brinquedos no mundo real e transferir os personagens para o game. O diferencial é que os brinquedos são naves e elas possuem peças que podem ser retiradas e trocadas de lugar (do casco para a asas e vice-versa, por exemplo).

O game será lançado no ano que vem para PS4, Xbox One e Switch.

17) Forza Motorsport 7 rodará em 4K com nível fixo de 60 FPS

Forza Motorsport virou uma franquia tão importante que a apresentação na E3 não apenas revelou o novo jogo da franquia, como também um carro novo da Porsche, o 911 GT2 RS.

As maiores novidades de Forza 7 são que ele rodará em 4K com nível fixo de 60 FPS no Xbox One X (veja o item 10), terá variações dinâmicas de clima e permitirá configurar o motorista. O game chega em 3 de outubro para Xbox One e Windows 10.

18) Beyond Good And Evil vai ganhar prequel

15 anos depois, o clássico Beyond Good And Evil vai ganhar uma sequência (na verdade, uma prequel). As plataformas e a data de lançamento ainda não foram anunciadas. Tudo que vimos foi um trailer de CGI mostrando o macaco híbrido Knox, o chefão do crime Zhou Yuzhu e uma frenética perseguição policial.

Definido como uma “ópera sci-fi espacial”, o jogo se passa no sécul o24 em um sistema solar diferente chamado System 3 onde moram as pessoas da antiga Terra. Como os recursos são limitados e controlados por empresas privadas, roubos são frequentes.

Mais interessante ainda é que os desenvolvedores estão convidando os jogadores a participar do desenvolvimento do jogo por meio do site oficial BGE2 (que está fora do ar desde a E3). A ideia é que o público possa opinar em tudo, desde o design dos personagens até coisas como o sistema de controle das naves.

19) South Park volta aos games com dois jogos

Já faz vários meses que estamos esperando South Park: The Fractured But Whole, para PS4 e Xbox One. Na E3, pudemos ver um novo trailer do jogo, mostrando as crianças do seriado brincando de super-heróis. Essa vai ser a temática do game, com diferentes grupos de heróis se enfrentando nas ruas de South Park. O trailer parece bacana, embora ainda não estejamos convencidos de que a jogabilidade vai ser melhor do que a de Stick of Truth.

Fora isso, também fomos apresentados a um novo game de South Park para celular, o South Park: Phone Destroyer. Ainda não está claro como será o gameplay, mas ele envolverá batalhas em tempo real entre jogadores e diferentes classes de guerreiros, como caubóis, aliens e até pombos.

Os dois jogos devem sair juntos, em 17 de outubro deste ano.

20) A franquia principal de Pokémon terá um jogo para o Switch

As informações ainda são escassas, mas a Nintendo anunciou que a série Pokémon irá ter um jogo da franquia principal para o Switch. A notícia foi confirmada pelo presidente da Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, que já adiantou que o lançamento deve demorar pelo menos mais um ano.

Ainda não se sabe nada sobre o jogo – nome, data de lançamento, história etc. Sabemos que teremos Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon em novembro deste ano, porém. Assim que chegar, esse RPG para o Switch será o primeiro game principal da série para um não-portátil.

21) Hidden Agenda é o novo thriller dos criadores de Until Dawn

Em Hidden Agenda, jogo da Supermassive Games, que também criou Until Dawn, coloca o jogador no encalço de um serial killer chamado The Trapper, que cria armadilhas em cadáveres para matar os policiais que investigam os casos.

A mecânica do jogo é baseada nas reações oferecidas a Until Dawn, porque os desenvolvedores repararam que os jogadores se baseavam nas opiniões dos inimigos para tomar decisões. Em Hidden Agenda, seus amigos podem participar do game em cada decisão que você toma. Isso acontece por meio de um app, que serve para eles votarem quando há uma decisão a ser tomada. Cada jogador também receberá informações secretas e privadas que não poderá compartilhar com os outros.

O jogo sai este ano para PS4.