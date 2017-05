As armas de Assassin’s Creed

LÂMINA OCULTA

ATIVAÇÃO

Nunca foi esclarecido pela franquia como a lâmina é ativada. Em artes conceituais, foi insinuado que Altair usava um botão para ativar sua lâmina, mesmo mecanismo da adaptação literária de AC: Brotherhood. Já na novelização de AC: Black Flag, é dito que a ativação é por meio de um tensionamento no braço somado a um movimento do pulso. Um anel visto em artes conceituais também foi apontado como possível ativador

CONJUNTO

A lâmina oculta é composta de um suporte de couro, uma guarda (que protege a lâmina) e a lâmina em si. A função do couro é envolver o mecanismo de acionamento da lâmina e dar certa proteção ao braço do assassino. A guarda garante que, em momentos de combate corpo a corpo, a lâmina consiga resistir aos choques com espadas e escudos de maneira mais eficiente

EJEÇÃO

Os componentes ao lado vieram do esquema apresentado por Leonardo da Vinci em AC II. Ao realizar a ativação, o mecanismo movimenta uma roda dentada que gira sobre o próprio eixo. No centro dessa roda está um pino que serve de bloqueio para o suporte sanfonado que segura a lâmina. Quando a roda gira, o pino desce e o suporte sanfonado se expande, fazendo com que a lâmina se projete para fora

RETRAÇÃO

Para puxar a lâmina de volta, o mais realista seria que fosse acionado um segundo mecanismo, em vez de reverter-se o primeiro, já que seria preciso muita força para contrair o suporte sanfonado. O modelo criado por Da Vinci, porém, não mostra um dispositivo específico para retração. Portanto, o assassino só precisaria refazer o movimento de ativação para puxar a lâmina

VARIAÇÕES DA LÂMINA OCULTA

No sapato – Shao Jun (Assassin’s Creed Chronicles)

Balestra – Arno Dorian (Assassin’s Creed Unity)

Arpéu – Jacob Frye (Assassin’s Creed: Syndicate)

Adaga – Connor Kenway (Assassin’s Creed III)

OUTRAS ARMAS

Bombas de fumaça – Presentes em todos os jogos da franquia, são usadas para gerar distrações e ajudar nas fugas

Espingardas e pistolas – Apesar de comprometerem a furtividade, ajudavam a debilitar inimigos fortes, a detonar compartimentos de pólvora e a derrubar estruturas

Bestas – Portáteis e com diversas opções de flechas, permitiam matar à distância

Tomahawk – A machadinha usada pelos índios norte-americanos e por Connor (AC III) era explorada no combate corpo a corpo

Bengala – Usada pelos irmãos Frye (AC: Syndicate). Apesar de parecer inofensiva, continha uma lâmina guardada em seu interior e outra em sua extremidade