Como é feita a classificação indicativa de um game?

O Ministério da Justiça e Cidadania possui uma comissão responsável por ficar de olho em todo o conteúdo ligado a sexo, drogas e violência presente nos games, e faz alertas caso o título seja inadequado para crianças e adolescentes.

Confira o passo a passo do processo nesta matéria.

Antes dela, era comum que jogos fossem banidos no Brasil (veja abaixo). Enquanto por aqui a classificação é informada pelo governo, nos EUA ela é feita pela Entertainment Software Rating Board (ESRB), um órgão especificamente formado por membros da indústria de games para autorregulamentar a classificação. Muitos a acusam de fazer vista grossa com alguns jogos a fim de proteger as companhias.

CARMAGEDDON

Proibido em 1997

O Departamento Nacional de Trânsito decidiu que o jogo de corrida induzia à violência, dado que um de seus objetivos era atropelar pessoas.

+ Por que games são considerados jogos de azar no Brasil?

+ Que obras foram censuradas na ditadura?

DUKE NUKEM

Proibido em 1999

Ele e outros seis jogos, incluindo Mortal Kombat, foram banidos depois de um ataque em um cinema de São Paulo que deixou três mortos.

EVERQUEST

Proibido em 2008

O RPG envolvia fazer escolhas boas ou más, o que, segundo o Procon de Goiás, poderia deturpar a personalidade de jovens jogadores.

+ Quais são os 10 filmes mais violentos da história?

+ Videogame poderá ser esporte olímpico algum dia?

BULLY

Proibido em 2008

O bem-humorado jogo dos criadores de GTA apavorou o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que temia que os alunos imitassem seu protagonista, que toca o terror na sua escola.