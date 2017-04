De forma avassaladora, RED Canids é a grande campeã do CBLoL

A RED Canids dominou a oponente Keyd Stars na 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), que aconteceu nesse sábado (8), em Recife. Com o placar de 3 x 0, a equipe leva pra casa 70 mil reais e ainda uma passagem direta para o Mid-Season Invitational, campeonato internacional que junta os campeões das demais ligas de League of Legends pelo mundo.

Na decisão, nomes consagrados do esporte se enfrentaram, mas os atuais campeões e badalados atletas Gabriel “Revolta” e Felipe “Yang” – vencedores em 2016 pela INTZ – não conseguiram passar pelo forte jogo coletivo da RED Canids, que usou muito bem uma carta na manga: seus reservas. Isso surpreendeu não só o público, mas também a Keyd, que não soube superar tais adversidades. O maior jogador de LoL do Brasil, Felipe “BrTT”, por exemplo, jogou apenas uma das três partidas, sendo substituído por Gustavo “Sacy”. O mesmo aconteceu com o showman Felipe “YoDa” (Fon!), que deu lugar ao veterano Gabriel “Tockers”.

Embora as três partidas tenham sido equilibradas em seus inícios, conforme o tempo passava, era visível que o momento era todo dos Canids. Eles não deram chances para a Keyd e se consagraram campeões, ganhando a oportunidade de participar do MSI, que acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 28 de abril e 21 de maio.

Confira as três partidas completas nos vídeos abaixo, disponibilizados pelo LoL eSports BR: