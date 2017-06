ME na Greenk Tech Show

A equipe da Mundo Estranho estará presente na primeira edição da Greenk Tech Show, evento sobre tecnologia e sustentabilidade que acontecerá em São Paulo entre os dias 23 e 25 de junho.

Ao longo dos três dias, os visitantes poderão assistir a competições com equipes profissionais de e-sports, aprender a construir o seu próprio drone e acompanhar de perto uma corrida Cosplay.

Além disso, a Arena dos Youtubers & Conhecimento reunirá diversas palestras e bate-papos com personalidades do universo digital, e a Mundo Estranho irá transmitir algumas delas em nossa página no Facebook. Não perca!

LIVES – PROGRAMAÇÃO

Sexta (23)

15h – O escritor Felipe Sali, um dos autores de Mundos Paralelos e embaixador do Wattpad no Brasil, irá falar sobre como os livros virtuais estão mudando a literatura.

17h – Bate-papo com Drezzy, youtuber com mais de 600 mil inscritos em seu canal de gameplays.

19h – Bate-papo com Patife, um dos principais nomes do universo dos games no Youtube com quase 1,8 milhão de assinantes.

Sábado (24)

15h30 – Quer saber mais sobre memes? Kleyson Barbosa, autor de O Livro dos Memes, fará uma palestra contando um pouco sobre a origem e os mistérios deste fenômeno que tomou conta da internet.

16h30 – Conhecido pelas divertidas reações em seus vídeos sobre League of Legends, GordoX é mais um youtuber convidado para o Greenk Tech Show.

Domingo (25)

15h30 – Pedro Afonso Rezende, o Rezendeevil, é um dos principais influenciadores digitais do Brasil. Com 11,8 milhões de inscritos no Youtube e três livros lançados, ele vem ao Greenk para conversar com seus fãs.

17h – Criador de um canal voltado exclusivamente aos jogos mobile, Bruno Clash vai contar um pouco sobre Clash Royale, o game mais baixado de 2016 na App Store.

O evento será na Bienal do Ibirapuera e quem levar o seu e-lixo para descarte poderá adquirir a meia-entrada, que custa R$65,00. Para conferir a programação completa e garantir o seu ingresso, acesse o site oficial do Greenk.