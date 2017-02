Por que os botões do Playstation são figuras, e não letras?

Em parte, porque as figuras geométricas são uma linguagem compreendida em qualquer cultura – enquanto as letras “a”, “b”, “c”, “x” ou “y”, usada nos consoles concorrentes, não são universais (especialmente no oriente, onde muitos países usam ideogramas em vez do nosso alfabeto).

Mas a decisão também foi motivada pelo desejo de inovação. Quando recebeu, no começo de 1993, a missão de criar a identidade visual do primeiro console da Sony, o japonês Teiyu Goto sabia que tinha recebido uma oportunidade única e queria deixar sua marca. Para o controle, em vez de letras ou cores, ele usou formas geométricas para representar os botões e logo de cara decidiu pelo famoso quarteto quadrado, triângulo, círculo e xis. Veja sua explicação para cada forma.

+ Quais os jogos mais valiosos de Playstation?

+ Como a rede online do Playstation foi hackeada?

Quadrado

O quadrado rosa seria uma folha de papel, representando o acesso aos menus e aos documentos do jogo – função que acabou sendo mais atribuída ao Start.

Triângulo

Uma perspectiva ou direção. Jogos em 3D eram uma grande aposta do primeiro PlayStation e controle de câmera era um aspecto importante de seus jogos.

+ Como é criado um jogo de videogame?

+ Por que alguns games saem apenas para um único tipo de console?

Círculo

Usados para momentos de tomada de decisão, especialmente em menus, o círculo representa “sim” ou “aceitar” e o xis, “não” ou “voltar”.

Xis

Curiosamente, no Japão o círculo é resposta positiva e o xis, a negativa, enquanto que no ocidente é o contrário. De qualquer maneira, acabou pegando!