Que criatura mitológica inspirou o game “The Last Guardian”?

Não existe um consenso do que é o animal com o qual interagimos em The Last Guardian, superprodução lançada para PS4 em dezembro de 2016. No Japão, o título do jogo, em uma tradução livre, é “Toriko, a grande águia comedora de homens”, mas de águia, o animal possui apenas as patas, a penugem e as asas.

Seu nome em japonês – que parece ser uma junção das palavras tori (ave) e neko (gato) – sugere que a criatura também possui características felinas, mas, ao menos em sua aparência, Trico (como é chamado no Ocidente) parece ter um focinho e os olhos de um cão.

Essa mistureba dá a Trico as características de uma quimera, uma besta lendária, descrita pela primeira vez no poema épico grego Ilíada como um misto de leão, bode e cobra. Contudo, é com o grifo que ele se parece mais: metade águia, metade leão, a criatura lendária apareceu na forma de gravuras 3 mil anos a.C., no Oriente Médio, e sua imagem se espalhou pela Europa e pela Ásia central nos séculos seguintes.