11 curiosidades extremas sobre a África do Sul

CORRE-CORRE

A África do Sul é a meca das corridas extremas. A Comrades, por exemplo, é a ultramaratona mais antiga do mundo. Foi criada em 1921 por um veterano da 1ª Guerra Mundial e liga os 89,5 km de muitas colinas entre Durban e Pietermaritzburg. Ai!

PAÍSES DENTRO DO PAÍS

Existem duas pequenas nações incrustadas na África do Sul. Uma é Lesoto, uma pobre monarquia cercada inteiramente pelo país. A outra também é uma monarquia, a montanhosa Suazilândia, espremida na fronteira da África do Sul com Moçambique

LUXO NO MATO

Florestas, cascatas, piscinas e dois campos de golfe, entre outras atrações, compõem o Palace of the Last City, hotel próximo ao Parque Nacional Pilanesberg. A diária pode custar mais de R$ 1.300

PURA FANTASIA

Não quer luxo nem ostentação? Que tal ficar em uma casa em formato de bota? Esta hospedaria de conto de fadas fica perto do passo Abel Erasmus, um belo trecho montanhoso no caminho do famoso Parque Nacional Kruger

SONZEIRA

Desde 2010, difícil pensar em África do Sul e não se lembrar do barulho das vuvuzelas na Copa do Mundo. Na época, teve gente pedindo o banimento delas nos jogos. Algumas vêm até com um aviso para não assoprá-la perto do ouvido das pessoas

BURACO QUENTE

Há 2 milhões de anos, um meteorito caiu a 120 km da atual Johanesburgo, a maior cidade do país. A cratera de Vredefort tem 190 km de raio e traz evidências geológicas de como era a Terra no período. Ela é patrimônio da humanidade

SE DIRIGIR, NÃO BEBA

O país abriga aquela que é considerada a maior “estrada de vinho” do planeta, a Rota 62. Entre a Cidade do Cabo e Port Elizabeth, são 850 km de campos de vinhedos com vistas incríveis

3 capitais: Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein

Cidade Cabo, Pretória e Bloemfontein 11 idiomas oficiais inglês e zulu são os principais

inglês e zulu são os principais 3 mil naufrágios estimados ao longo da costa

estimados ao longo da costa 2 prêmios Nobel viveram na mesma rua: Nelson Mandela e Desmond Tutu

FONTES CNN, SouthAfrica.net, Telegraph, Unesco e VirginHolidays