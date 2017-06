7 curiosidades bizarras sobre a Arábia Saudita

Lar, oco lar

A cidade de Al `Ula foi fundada no século 6, numa região enriquecida pelas rotas de especiarias. Mas a maré virou, o lugar entrou em decadência e, desde 1983, virou uma labiríntica (e assustadora) cidade-fantasma.

Pecado da carne

A culinária local usa ingredientes consagrados há séculos, como trigo, galinha, cordeiro e iogurte. Um dos pratos típicos é o biryani, um “mexidão” de arroz, muitos temperos e algum tipo de carne – até de camelo!



Cadê o Simon?

Nos EUA, American Idol já acabou, mas na Arábia Saudita Arab Idol ainda é a maior audiência na TV. Foram quatro temporadas, com uma bancada de jurados cosmopolita: tinha dois libaneses, um egípcio e uma árabe.

Tem água, sim!

O Golfo de Aqaba abriga um dos recifes mais complexos do mundo, com 120 espécies de corais macios e 210 de corais duros. Uma pesquisa recente revelou que das 6.751 colônias de coral estudadas 6.652 eram saudáveis.

Imagina o elevador

Quando ficar pronto, em 2020, o Jeddah Tower deverá ser o prédio mais alto do mundo – o primeiro a chegar a 1 km de altura! Até o fim do ano passado, 38 andares já estavam prontos. Custo total: US$ 1,2 bilhão.

Longe do seu crush

Leis rígidas impedem a socialização entre os sexos. É por isso que cinemas são proibidos e shopping centers não aceitam a entrada de homens solteiros! Só pais de família, devidamente acompanhados, podem ir.

Só no Uber

Mulher no volante, perigo constante… de abandonar o lar! Pelo menos, essa é a justificativa das autoridades para proibir mulheres de dirigir. Se o marido não puder levá-la aonde quer ir, o jeito é contratar um motorista.

ESTATÍSTICAS CURIOSAS



151 execuções de pena de morte em 2015

1,45% do território é apto para a agricultura

45% do PIB vem do comércio de petróleo

33,7% da população está acima do peso

FONTES Sites Listverse, Atlas Obscura, Ecomagazine, Anistia Internacional, Business International, CIA e World Data Bank