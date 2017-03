7 curiosidades bizarras sobre a Mongólia

MEU PET É MELHOR QUE O SEU

Caçar com a ajuda de águias-douradas treinadas é uma honrosa tradição mongol. Tem até um festival anual só pra isso, com prêmios em categorias bem específicas, como “melhor águia na caça a presas” e “melhor águia na localização de seu dono à distância”.

BAIXE A CABEÇA

Vários costumes sinalizam respeito. Por exemplo: você jamais deve receber um presente com a mão esquerda, passar na frente de uma pessoa mais velha, apagar fogueiras com água ou apontar alguém com o dedo.

FILHO DE UMA ÉGUA

Assim como os russos ao norte, os mongóis adoram uma vodca. Mas a “bebida nacional” é o airag: leite de égua fermentado! O gosto é de leite que azedou. E ainda pode causar forte diarreia nos não iniciados.

EI, EU SOU UM PAÍS, SIM!

O país entrou para a ONU em 1961. Porém, mais de 100 nações, incluindo o Brasil e os EUA, só reconheceram sua existência em 1987. Até então, ela ainda era considerada parte da China

GATO BRANCO

A Mongólia é um dos poucos países onde ainda vivem leopardos-das-neves. Em abril, o parlamento local declarou as montanhas Tost como reserva natural protegida, só para ajudar essa espécie em extinção.

O REGRESSO

O tahki é considerado a última espécie de cavalo selvagem ainda existente. Acreditava-se que havia sido extinto em 1968, mas, em 2004, um criadouro francês doou 19 animais para a Mongólia criar uma reserva.

PÉ NO CHÃO

Bökh é um tipo de luta livre folclórica em que você deve forçar seu rival a tocar o chão com qualquer parte do corpo, exceto o pé. Quem vence o torneio nacional, em julho, ganha o título de Leão da Nação.

SE CUIDA, KRATOS

Jamsaran é uma deusa mongol venerada desde antes do budismo. Seu nome significa “cota de malha” – porque é isso que essa deusa da guerra veste. Até hoje, suas máscaras são parte integral do folclore do país.

ESTATÍSTICAS CURIOSAS

1 dia: duração do mandato do primeiro presidente, em 1924

26: Total de medalhas olímpicas (24 delas conquistadas no judô, boxe e luta greco-romana)

2,9%: Percentual da população que se declara adepta do xamanismo

239 anos: Idade do Bogd Khan, o parque nacional mais antigo do mundo

FONTES Sites Facts of Random History, Atlas Obscura, Mongoluls.net, Mongolia Travel Guide e World Nomad