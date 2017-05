7 curiosidades bizarras sobre a República Dominicana

Eco? Eco! Eco! Eco!

O restaurante mais famoso do país, El Meson de la Cava, fica numa caverna de calcário, esculpida pelas ondas há milhões de anos. A vista é linda, a comida é deliciosa e há uma exposição de relíquias deixadas por índios e piratas que usavam o local como esconderijo.

Rosa e azul

Nos anos 70, um vilarejo isolado ficou famoso pelos vários casos de meninas que, ao chegar à puberdade, “ganhavam” um pênis e viravam meninos. Um endocrinologista resolveu o mistério: as famílias locais tinham alta predisposição genética a gerar pseudo-hermafroditas masculinos.

Fala, Pinóquio!

Um hábito dos dominicanos é se comunicar com movimentos do nariz e do lábio. Fazer beiço, por exemplo, pode indicar desprezo ou sarcasmo. Se você pedir direções para chegar a algum lugar, é possível que apontem “esquerda” ou “direita” com as narinas!

Nome de novela

Só neste país você encontra larimar – um mineral raro, do grupo dos silicatos, muito usado em joias. A cor varia entre branco, azul-claro e azul-escuro – quanto mais intenso o tom, mais preciosa é a pedra.

Sexo oral

O país é muito católico (tem até uma Bíblia na bandeira!), mas um dos programas de TV mais populares é o Intimamente. Com a ajuda de psicólogos e dois strippers, a apresentadora Juaña Núñez discute sexo sem tabus.

Cocoricó

O Carnaval às vezes coincide com o Dia da Independência, em 27/2. Uma das fantasias típicas é a “roube a galinha”, na qual homens se vestem de mulher. O nome surgiu porque, no passado, eles usavam galinhas para simular os peitos!

Cantando o voto

O gênero musical mais amado é o merengue. Ele batiza até um sabor de refri, com gostinho de baunilha. Cantores do gênero são tão populares que muitos viram políticos: os “merentician” (“merengue” + “politician”).

CURIOSIDADES ESTRANHAS

84 celulares para cada 100 habitantes

196 mil empregos gerados pelo turismo

12 feriados nacionais por ano

18 mm é o tamanho do lagarto-anão, o menor do mundo, típico do país

