7 curiosidades bizarras sobre a Suíça

Paladar infantil

Um dos mais antigos chafarizes da cidade de Berna traz a singela estátua de um gigante devorando criancinhas! A obra é de 1546 e ninguém sabe sua origem. A teoria mais aceita é de que ela era um alerta para a comunidade judaica.

Horror a barulho

Entre leis oficiais e regras de convívio, os suíços são proibidos de fazer vários sons. Por exemplo, bater a porta do carro depois das 22h, dar descarga depois das 22h ou usar um cortador de grama aos domingos.

Você não me pega!

A Suíça é um país neutro, sem aliados. Se houver uma guerra, precisará se virar sozinha. Por isso, há detonadores sob todas as pontes nas fronteiras – elas podem ser rapidamente destruídas para isolar o país.

Despertador de planta

Em 1º de março, no leste do país, rola o Chalandamarz, um festival infantil. Vestidas de azul e vermelho, as crianças percorrem os vilarejos cantando e tocando sinos. Diz a tradição que, assim, a grama voltará a crescer na primavera.

Olimpíada bizarra

Há três esportes nacionais: o schwingen, uma luta em que o objetivo é derrubar o rival e fazer seu ombro tocar no chão; o hornussen, um espécie de beisebol misturado com golfe; e o steinstossen, ou arremesso de pedra (foto).

Chamem os bombeiros

Em um país tão frio, não é de se estranhar que fogueiras façam parte de várias festas folclóricas. Na Quarta-Feira de Cinzas, a cidade de Liestal recebe fogueiras enormes – algumas, do tamanho de uma casa!

Borbulhante

Os suíços adoram um refri bizarro. A marca Choclo, por exemplo, tem sabor de chocolate. Já a Rivella tem três versões – todas com leite! A Flauder mistura ervas, melissa e uma frutinha chamada elderberry.

ESTATÍSTICAS ESTRANHAS



100 francos suíços é a multa por fazer trilha pelado nas montanhas (!)

22 tipos de queijo são considerados tipicamente suíços

US$ 4,83 bilhões é o gasto anual do governo com as Forças Armadas

2 Oscars de melhor filme estrangeiro (em 1984 e 1990)

FONTES Sites My Switzerland, Altas Obscura, Newly Swissed, Businees Insider e Time Out