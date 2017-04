A maior ilha de lago em uma ilha de lago em uma ilha do mundo

Não, a gente não exagerou no “copia-e-cola” no título. É isso mesmo, uma ilha, que fica dentro de um lago, que, por sua vez, fica dentro de uma ilha maior, que está em um lago maior ainda, que, por fim, fica em uma enorme ilha. Ou, se preferir, chame de sub-sub-sub-ilha ou ilha de terceira ordem. A maior do tipo, segundo o escritor, cientista da comunicação e meganerd de geografia Ken Jennings, que em 2012 passou horas e horas escaneando o mundo no Google Earth, fica no Canadá. Até então, achava-se que a maior era uma ilhota em um lago vulcânico, que fica na ilha do vulcão Taal, que está em um grande lago da principal ilha das Filipinas.

A versão canadense dessa curiosa “matryoshka de ilhas” é maior, mas não tem nome e fica isolada do mundo. Nenhuma estrada chega perto, e a cidade mais próxima está a 145 km. Para localizá-la, então, vamos dar um zoom out no mundo.

1 – Este é o Canadá, segundo maior país do mundo (9.897.170 km quadrados) e o segundo com mais ilhas (cerca de 30 mil, mas o número é inexato).

2 – Esta é a Ilha Victoria, no Oceano Ártico. Tem 217.291 km quadrados, o que faz dela a segunda maior ilha do Canadá e a oitava do mundo. É um pouco maior que a Grã-Bretanha e 5,4 vezes maior que a Ilha de Marajó (que é a maior do Brasil).

3 – Apesar do tamanho, a Ilha Victoria é habitada por cerca de 1.800 pessoas, todas inuítes, uma das nações esquimós do Canadá. O que a ilha não tem de gente, tem de lago. São tantos que o mapa parece um queijo suíço. Por isso mesmo, o Canadá tem também a maior ilha dentro de um lago e o maior lago dentro de uma ilha do mundo. Mas voltemos ao nosso zoom:

4 – Um desses lagos tem uma ilha que se parece, mais um menos, uma Itália inchada de tanta massa carbonara.

5 – Ao nos aproximarmos dessa ilha, veremos mais alguns lagos. E, dentro do maior deles, lá está ela, com cerca de 400 m de uma ponta a outra, a maior ilha dentro de um lago dentro de uma ilha dentro de um lago dentro de uma ilha do mundo.

Ah, e o lugar está registrado no Google Earth como uma casa noturna. Partiu?