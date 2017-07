Agora você pode se hospedar em um castelo feito de Lego

Seus sonhos viraram realidade, e agora o castelo de Lego é um castelo com tamanho de castelo, feito sob encomenda para os hóspedes mais fiéis à marca. Feito com mais de 2,1 milhões de peças, o The Castle Hotel, com temática medieval, abriu suas portas em julho na Legoland Windsor Resort, no Reino Unido, o segundo parque da empresa de brinquedos dinamarquesa, inaugurado em 1996.

Repleto de atrações interativas, o local possui dos tipos de acomodações: o Wizard`s room (quarto dos feiticeiros) e o Knight`s room (quarto dos cavaleiros). Além da decoração e de brinquedos Lego à disposição dos hóspedes, cada cômodo possui um jogo de caça ao tesouro, e os visitantes deverão procurar por pistas ao longo dele para encontrar a surpresa escondida.

Outros benefícios incluem café da manhã de graça no restaurante Tournament Tavern e acesso antecipado ao restante do resort. No primeiro semestre de 2018, uma nova unidade do hotel será inaugurada na Legoland da Califórnia, que contará também com o Princess` room (quarto das princesas).

Interessado na ideia de se hospedar num lugar como esses? No site oficial do parque já é possível fazer uma reserva, mas é preciso estar preparado para desembolsar uma boa grana: a diária para uma família de dois adultos e duas crianças sai por £716, ou algo em torno de R$2990,00.