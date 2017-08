O que são icequakes?

São eventos sísmicos que ocorrem em áreas com geleiras. Quando o tempo esquenta, o gelo na superfície derrete e a água penetra no solo (ou no gelo mais profundo). Tempos depois, quando a temperatura cai de novo, a água recém-subterrânea volta a congelar, se expandindo e deslocando tudo ao redor, incluindo solo e rochas. Esse fenômeno é capaz de causar tremores que ultrapassam os 5 graus na Escala Richter, podendo gerar danos a pequenas construções. Também chamado de crioseísmo, é comum em lugares como o norte dos EUA e o Canadá, sobretudo em regiões próximas a lagos e rios. O fenômeno também pode acontecer quando duas grandes massas de gelo flutuante se esbarram, provocando um efeito similar ao choque de placas tectônicas, mas sem o mesmo impacto.

Pergunta – João Victor Janot, Belo Horizonte, MG

