Qual é a cidade mais violenta do mundo?

É Caracas, na Venezuela, com média anual de 120 casos de homicídios intencionais para cada 100 mil habitantes. Os dados são do Conselho Cidadão para a Segurança Pública do México, que realiza um levantamento anual para determinar as 50 cidades mais perigosas do mundo (das quais 21 são brasileiras atualmente). Como nem todos os países possuem informações detalhadas, o levantamento varia de cidade para cidade. No caso de Caracas, eles contabilizaram os corpos do necrotério. “A instabilidade política e a deterioração econômica da Venezuela têm levado ao aumento da desconfiança dos cidadãos. Há também uma proliferação de conflitos na cidade”, diz o pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP André Zanetic. Mas há outros levantamentos do tipo, com resultados diferentes. O brasileiro Instituto Igarapé, por exemplo, conduziu um estudo que aponta San Salvador (capital de El Salvador) como a mais perigosa, com 188 homicídios por 100 mil habitantes.

Pergunta do leitor – Fabiano Jorge do Amaral, Monte Mor, SP

CONSULTORIA André Zanetic, doutor em ciência política e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e Fernando Albuquerque Ferreira da Silva, doutor em ciências sociais e professor da Unimep (Piracicaba)

FONTES Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal do México (CCSP-JP), Observatório de Homicídios do Instituto Igarapé e The Economist