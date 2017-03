Qual é o ponto na Terra mais distante do centro do planeta?

É o Monte Chimborazo, localizado no Equador. De acordo com o Guinness, a distância do cume do vulcão adormecido até o centro da Terra é de 6.384 km, cerca de 1.800 m a mais que o Everest. Essa medida foi divulgada em abril, após um grupo de cientistas conseguir cravar no topo do Chimborazo um aparelho DGPS – versão aprimorada da tecnologia GPS, que, por ter uma antena maior, reduz a margem de erro de 10 m para 10 cm, permitindo medir com mais precisão. Segundo o professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio Rafael Nunes, a Terra não é uma esfera perfeita e “como o Equador é teoricamente o local com maior circunferência em relação ao centro do planeta, de fato a posição do Equador ajuda no estabelecimento dessa relação de profundidade”. Entretanto, o ponto mais alto do globo ainda é o pico do Everest, que está a 8.846 m do nível do mar, contra 6.268 m do Chimborazo.