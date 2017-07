11 figuras históricas que falaram besteira e pagaram um micão

LEE DEFOREST (1873-1961)

Quem foi Cientista que desenvolveu o rádio e protótipos de televisão

Ano da declaração 1957

Com mais de 180 inventos patenteados, este norte-americano era respeitado no meio científico. Fez várias previsões – algumas acertadas, como o futuro sucesso de um aparelho parecido com o micro-ondas. Mas achava que a TV não seria bem aceita e, em 1957, disse a frase acima. Doze anos depois, a Apollo 11 pôs fim à sua convicção.

ADOLF HITLER (1889-1945)

Quem foi Ditador alemão

Ano da declaração 1941

Cuidado com a soberba, bigodudo! Quando deu essa declaração, Hitler já havia tomado metade da Europa e ocupava a costa da França. Além disso, a Inglaterra havia demorado para se organizar. O primeiro-ministro Winston Churchill (1874-1965) chegara ao poder só em 1940 e os ingleses viviam com medo de uma invasão. Mas, como a história prova, o carrasco nazista fracassou. O führer também achou que dominaria Moscou, outra cidade que Napoleão tentou tomar no século 19.

IRIVING FISHER (1867-1947)

Quem foi Professor de economia da Universidad de Yale

Ano da declaração 1929

Bastaram três dias para derrubar a análise de Fisher, uma das primeiras celebridades da mídia a fazer previsões financeiras. Em 24 de outubro, data que ficou famosa como Quinta-Feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma queda que lançou os EUA na depressão econômica mais severa do século 20. O país levou uma década para superar a crise.

THOMAS WATSON (1874-1956)

Quem foi Presidente da IBM

Ano da declaração 1943

KEN OLSON (1926-2011)

Quem foi Presidente-fundador da Digital Equipment Corp.,

Ano da declaração 1977

A afirmação de Watson é até compreensível: na época, os computadores tinham o tamanho de uma casa e praticamente só serviam para cálculos. Em teoria, seu futuro estava nas empresas. Mas, 30 anos depois, já invadiam os lares. Pior foi Olson: sua previsão é de 1977, quando os aparelhos eram menores e Steve Jobs já havia até lançado o Apple II.

EDWARD LEWIS (1900-1980)

Quem foi Presidente da gravadora Decca

Ano da declaração 1962, ao dispensar os Beatles

O empresário Brian Epstein lutou para conseguir que essa tradicional gravadora britânica contratasse o quarteto de Liverpool. O grupo, ainda em início de carreira e com Pete Best na bateria, tocou 15 faixas para os executivos (incluindo “Bésame Mucho”), mas foi rejeitado. No ano seguinte, lançou “Please, Please Me” e nunca mais saiu das paradas de sucesso.

AUGUSTO PINOCHET (1915-2006)

Quem foi Ditador chileno

Ano da declaração 1980

O general Pinochet tomou o poder em 1973 e só largou o osso em 1988. Quando notícias de torturas e desaparecimentos de prisioneiros políticos já rodavam o mundo, o tirano veio com esse bizarro argumento a favor da repressão. Ele só foi preso em 2000, na Inglaterra. Levado ao Chile, teve de responder às acusações dos crimes de seu governo.

FERDINAND FOCH (1851-1929)

Quem foi Marechal e professor de Estratégia da Escola Superior de Guerra da França

Ano da declaração 1911

Na época, a Itália usava aviões num conflito com a Turquia, mas geralmente só para reconhecer o território. Foch se consagrou na 1ª Guerra Mundial, porém, já em 1915, a história o fez engolir suas palavras. Os ingleses lançaram o Vickers F.B. 5 Gunbus, primeira nave projetada para lançar bombas. Logo no ano seguinte, a França seguiu a tendência.

FRANKLIN D. ROOSEVELT JR. (1914-1988)

Quem foi Quinto filho do presidente Roosevelt,

Ano da declaração 1960, referindo-se a John F. Kennedy (1917-1963)

Na época, ainda era difícil levar a sério um político jovem como o senador JFK, candidato ao maior cargo dos EUA. Pra piorar, seu adversário era Richard Nixon, que ainda era extremamente respeitado e popular. Mas Kennedy venceu no mesmo ano e assumiu em janeiro seguinte.

RICHARD NIXON

Quem foi Ex-presidente dos EUA

Ano da declaração 1977, após o escândalo Watergate

Denegrido pelas denúncias na imprensa de que sua equipe investigava, por baixo dos panos, adversários políticos e movimentos sociais, Nixon se viu forçado a renunciar ao cargo em 1974. Três anos depois, numa entrevista ao jornalista David Frost, ele até teve a chance de pedir perdão, mas soltou essa pérola da canalhice. (Deposto, sim. Arrependido, jamais!). Essa polêmica entrevista inspirou o filme Frost/Nixon, indicado ao Oscar em 2009.

WILLIAM LEAHY (1875-1959)

Quem foi Membro do Projeto Atômico dos EUA

Ano da declaração 1939

Leahy não gostava da pesquisa porque considerava a arma perigosa demais. Entretanto, tinha certeza de que a coisa não iria longe. Quando a bomba ficou pronta, ele se posicionou contra o uso em Hiroshima e Nagasaki. Foi voto vencido. E a bomba que ele achou que nunca sairia do papel povoaria o imaginário do planeta desde então.

FONTES Livros Future Babble – Why Experts Predictions Fail, de Dan Gardner, e What’s Wrong with Expert Predictions, de Robin Hanson, Philip Tetlock, Dan Gardner e Bruce Bueno