A família de Hitler tem descendentes?

Obcecado em conquistar o mundo, o ex-ditador alemão Adolph Hitler não encontrou tempo para ter filhos. Mas a falta de um descendente direto não significa que a árvore genealógica dos Hitlers deixou de dar frutos. Confira no quadro abaixo como ela espalhou suas raízes pelos EUA.

1. O pai de Hitler, Alois, teve oito filhos com duas mulheres diferentes. Com a primeira, teve Alois Jr., e com a segunda, o futuro ditador, Adolph. Os dois foram os únicos filhos homens que atingiram a idade adulta. Alois Jr., meio-irmão de Hitler, brigou com o pai e foi morar na Irlanda. Ele teve dois filhos: Heinz e William

2. Os filhos de Alois Jr. – sobrinhos de Hitler – foram criados na Inglaterra, mas voltaram à Alemanha nos anos 30, com a ascensão do nazismo. Heinz lutou e morreu na Segunda Guerra. Já William tentou usar o poder do tio para arrumar um bom cargo na Alemanha. Como não conseguiu, voou para os EUA pouco antes de a guerra começar

3. Quando a Segunda Guerra explodiu, em 1939, William, que havia sido esnobado pelo tio, passou a criticar Hitler em artigos e se alistou na Marinha americana. Com o fim do conflito, mudou seu sobrenome para Stuart-Houston e foi morar em Long Island. “Americanizado”, teve quatro filhos com uma alemã, Phyllis Jean-Jacques

4. Em 2002, um repórter britânico achou o filho mais velho de William, curiosamente batizado como Alexander Adolph. Sobrinho-neto de Hitler, ele não tem filhos – já está com quase 70 anos. No entanto, ele negou o boato de que os irmãos teriam feito um pacto de nunca ter filhos, o que acabaria com a linhagem paterna dos Hitlers

FONTES Livro The Last of the Hitlers, de David Gardner