A trajetória de Barbanegra, o pirata mais famoso da história

1) A infância de Edward Teach (o verdadeiro nome de Barbanegra) é um mistério. Estimativas baseadas na data de sua morte indicam que ele veio ao mundo por volta de 1680. A cidade de Bristol, na Inglaterra, é o local mais provável de seu nascimento, já que era a mais importante cidade portuária inglesa da época.

2) Em 1716, nas Bahamas, ele estreou na pirataria, orientado pelo veterano Benjamin Hornigold. Com o lucro das primeiras investidas, Teach se tornou independente e, ousado, conseguiu capturar um navio. Como capitão, aumentou a capacidade de ataque da embarcação para 40 canhões. E o rebatizou como Queen Anne’s Revenge (“A Vingança da Rainha Anne”).

3) Um ano após virar capitão, Teach liderou ataques contra navios ingleses e espanhóis nos mares do Caribe. Com a fama crescendo, metia medo em seus alvos ostentando uma bandeira ameaçadora, mostrando um esqueleto mirando uma lança num coração. Outra jogada de marketing: nos ataques noturnos, ele ateava fogo nas pontas da barba!

4) Em certo ponto de sua trajetória, o governador da Carolina do Norte (atual EUA) tentou fechar um acordo com o pirata, oferecendo perdão por seus crimes. Para obter esse benefício, Barbanegra abandonou parte da tripulação em uma ilhota. Mas, na verdade, seu plano era voltar à ativa com ficha limpa e um grupo menor, com mais mobilidade e mais difícil de ser reconhecido.

5) Dito e feito: em 1718, saiu da “aposentadoria”, mudando o foco dos ataques para navios que faziam a rota entre o estado norte-americano da Virgínia e as ilhas vizinhas. Mas um de seus ex-contramestres foi capturado pelas autoridades, ajudando o governo local a descobrir o paradeiro do pirata e iniciar uma caçada.

6) A batalha final de Barbanegra rolou na ilha em que ele havia deixado seus subordinados, anos antes. Dois navios de guerra ingleses entraram no pequeno golfo (um deles chegou a ser interceptado) e alinharam os canhões em uma posição de disparo mortal contra a pequena frota pirata.

7) Ao abordar uma das embarcações, Teach e seu grupo foram surpreendidos e executados por soldados escondidos embaixo do convés. A torre de observação do pirata, chamada de Castelo do Barbanegra, pode ser visitada atualmente em Charlotte Amalie, nas Ilhas Virgens Americanas.

QUE FIM LEVOU?

O corpo do Barbanegra foi encontrado com vários tiros e cortes de espada. A cabeça foi colocada na ponta do mastro de um dos navios que o atacaram.

