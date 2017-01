Adolf Hitler, o ditador que causou a 2a Guerra Mundial

ILUSTRA Icaro Yuji

1) Adolf Hitler (1889-1945) não era alemão. Ele nasceu no vilarejo austríaco de Braunau Am Inn, em 20 de abril de 1889. Há suspeitas de que seu avô paterno fosse judeu. Seu pai, Alois, morreu aos 65 anos enquanto bebia uma taça de vinho em um bar, deixando uma pensão do governo que sustentou a esposa e o filho.

2) Aos 16 anos, ainda sustentado pela mãe, Hitler se mudou para Viena, cidade de forte preconceito racial e religioso no século 19. Segundo um amigo de infância, foram os intelectuais locais que influenciaram seu antissemitismo. Ele tentou entrar na Academia de Artes de Viena, mas foi rejeitado duas vezes.

3) Em 1916, atuando como cabo do Exército alemão na 1ª Guerra Mundial, levou estilhaços de uma bomba na perna. Em 1918, recebeu a medalha Cruz de Ferro por sua bravura em combate. Em outubro do mesmo ano, abandonou o conflito após ser hospitalizado devido a um ataque de armas químicas.

4) Aos 30 anos, tornou-se um dos pilares do Partido Trabalhista Alemão, que arrebanhou mais de 3 mil membros em menos de um ano graças a uma forte propaganda impressa e de boca a boca. O grupo se transformou no Partido Nazista quando Hitler incluiu “nacional socialista” ao nome

5) Com sua eloquência e habilidade de manipulação, Hitler se tornou uma grande ameaça ao poder. O governo alemão o acusou de traição, prendendo-o em 1923. Foi no cárcere que ditou ao colega de cela Rudolf Hess o livro Minha Luta, sobre sua vida, seus ideais arianos e seus planos para a Alemanha.

6) Aproveitando-se da insatisfação do povo diante da pobreza causada pela depressão econômica alemã após a 1ª Guerra Mundial, Hitler conseguiu ser alçado ao cargo de chanceler. Assumiu o poder de forma totalitária após a morte do presidente Paul von Hindenburg, em 1934, e investiu pesado na fabricação de armas.

7) O antissemitismo era um dos traços marcantes do governo. Quando um diplomata alemão foi assassinado por um judeu polonês, Hitler lançou o ataque que ficou conhecido como Kristallnacht (“Noite dos Vidros”), matando 91 judeus, prendendo centenas e confiscando suas propriedades.

8) A 2ª Guerra Mundial se iniciou quando a Alemanha invadiu a Polônia, em 1939. Graças a um pacto de não agressão, a União Soviética não interferiu e ainda pegou parte do território polonês. Nos seis anos seguintes, cerca de 6 milhões de poloneses morreriam na guerra – a maioria, civis.

9) Em 1940, quebrou o pacto e ordenou um ataque contra a URSS. Foi o começo do fim. Tendo que combater os Aliados (EUA, Inglaterra e França) no front ocidental e o numeroso exército russo no front oriental, a máquina de guerra alemã entrou em desgaste e selou a futura derrota do país.

10) Com o tempo se esgotando, resolveu aplicar um método mais eficiente na eliminação dos judeus, detidos em dezenas de campos de concentração: as câmaras de gás. O chefão da SS (a polícia secreta nazista), Heinrich Himmler, coordenou o extermínio e também cuidou da destruição das provas desse holocausto.

11) Com a entrada dos Aliados em território alemão e o avanço sem trégua dos soviéticos em Berlim, se refugiou em seu bunker sob a chancelaria. Sem chances de vencer, o ditador teria se suicidado com sua companheira, Eva Braun. Os corpos teriam sido queimados por um soldado alemão

QUE FIM LEVOU?

Em 2009, o crânio em poder dos russos que acreditava-se ser de Hitlerpassou por um exame de DNA. Ficou comprovado que era um crânio do sexo feminino.

