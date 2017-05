Alguma vez o Big Ben já atrasou?

Sugestão da TdF Tamires Vichi

Edição Felipe van Deursen

Sim, algumas vezes. A mais famosa foi no Réveillon de 1962 para 1963: uma nevasca fez o relógio mais famoso do mundo anunciar o ano novo com dez minutos de atraso. O Big Ben também já parou por causa de problemas mecânicos e também para reparos. Aliás, ironicamente, a última parada teve hora marcada, em janeiro de 2017. O relógio vai passar por um período de manutenção, com paradas eventuais nos próximos três anos.

NOS TRINQUES

Uma equipe de engenheiros e relojoeiros visita o Big Ben três vezes por semana para se certificar de que ele vai continuar funcionando pontualmente. A cada quatro ou cinco anos, as quatro faces do relógio são lavadas

QUANTA FAMA

O Big Ben está longe de ser a maior torre de relógio do mundo (a da Central do Brasil, no Rio, por exemplo, é maior). Ele é badalado por ser um monumento histórico e símbolo da resistência britânica na 2ª Guerra Mundial – e também por causa da fama de pontualidade dos ingleses

Linha do Ben

A cronologia do relojão

1859 O Great Westminster Clock começa a marcar as horas. Cinco sinos produzem um som que pode ser ouvido a 3 km. “Big Ben“, na verdade, é o apelido do maior desses sinos, não do relógio

1941 Os nazistas atingem o relógio, que sofre pequenos danos. Durante as guerras mundiais, ele operou em silêncio e no escuro

1941 Um funcionário derruba um martelo no mecanismo do relógio e provoca o que Hitler não conseguiu: o Big Ben para por quase 24 horas

1949 Um bando de estorninhos pousa em um dos ponteiros. O peso das aves faz o relógio atrasar quase cinco minutos

1962 Uma nevasca causa dez minutos de atraso no Ano-Novo

1976 O mecanismo do relógio quebra. Ele fica mais de 20 dias parado e o conserto leva oito meses

1997 A 24 horas das eleições gerais, o relógio para. A razão oficial é falha mecânica

2005 Em maio, uma onda de calor faz o Big Ben parar por uma hora e meia. Os termômetros marcavam 31,5 ºC, recorde de 50 anos para o dia

2013 Os sinos ficam em silêncio durante o funeral de Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do país

2015 O Big Ben fica seis segundos atrasado por duas semanas. O motivo alegado foi pressão do ar ou mudanças na temperatura naqueles dias

2017 A Elizabeth Tower (nome atual da torre onde fica o Big Ben) inicia um período de manutenção que deve durar três anos. A torre deverá ganhar um elevador – uma alternativa para os seus 334 degraus

FONTES Big Ben Facts, Parliament, History, Londonist e BBC