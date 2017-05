As 6 deusas mais poderosas da Antiguidade

ilustra Viviane Nonato

edição Felipe van Deursen

As deusas mais poderosas das antigas civilizações são aquelas capazes de acabar com o mundo – e não são poucas. Os primeiros registros sobre elas apareceram na Europa e no Oriente Médio entre 7000 e 5000 a.C., quando personagens femininas tinham o mesmo peso que masculinas (as mitologias, de forma geral, ficaram mais masculinizadas a partir de 1000 a.C.).

A figura da Mãe Terra, por exemplo, estava presente em quase todas as civilizações que dependiam da agricultura, da Ásia à América. É o caso de Gaia, deusa-mãe dos gregos, e de Ísis, criadora da natureza na mitologia egípcia.

