Butch Cassidy e Sundance Kid: as maiores lendas do Velho Oeste

1) Robert Leroy Parker (nome de batismo de Butch) foi o primeiro dos 13 filhos do casal Maximilian e Ann Parker, nascido em 13 de abril de 1866. Ele saiu de casa na adolescência e foi procurar trabalho no estado de Utah, nos EUA. Seu primeiro serviço foi em um rancho de criação de gado leiteiro.

2) Nascido em 7 de novembro de 1867, Harry Alonzo Longabaugh, o Sundance, era o mais novo de cinco irmãos. Aos 15 anos, deixou a família e rumou para o oeste, onde começou a roubar. Seu primeiro furto aconteceu em Sundance, Wyoming, onde surrupiou uma sela, uma arma e um cavalo.

3) No rancho, Parker foi treinado por um ex-ladrão de gado chamado Mike Cassidy. Após essa fase, trabalhou em um açougue na cidade de Rock Springs, no Wyoming. Seu nome criminoso, Butch Cassidy, foi inspirado em Mike e no trabalho como açougueiro (“butcher”, em inglês)

4) O apelido de Harry, Sundance Kid, derivou também de duas experiências na juventude. “Sundance” foi inspirado no nome da cidade onde aconteceu seu primeiro crime e “Kid” foi tomado da alcunha de um famoso pistoleiro e ladrão de gado da época, Harvey Logan, também conhecido como Kid Curry.

5) Em 1889, Butch abandonou a vida de rancheiro e cometeu seu primeiro crime. Assaltou o banco de San Miguel Valley e roubou US$ 21 mil. Em 1894, foi preso por um esquema de extorsão feito com donos de fazendas. Foi solto após cumprir 18 meses de uma sentença de dois anos.

6) Em 1891, Sundance tentou se desvencilhar da vida de crimes e se especializou em criação de cavalos. Conseguiu serviço em uma das maiores fazendas da província de Alberta, no Canadá. No ano seguinte, voltou ao crime e se juntou a cinco ladrões para roubar bancos e trens.

7) Butch e Sundance se encontraram no mesmo ano em que o primeiro saiu da cadeia e formou seu grupo, The Wild Bunch Gang. Kid foi recrutado com mais outros sete conhecidos de Butch: Harvey Logan, Will Carver, Elzy Lay, Ben Kilpatrick, Harry Tracy, George Curry e Laura Bulion, a única mulher.

8) A gangue tocava o terror assaltando bancos e trens nos EUA e no Canadá. Em 1899, Butch roubou um dos trens da companhia Union Pacific. Durante um tiroteio, o grupo matou o xerife local. O assassinato caracterizou crime federal, pondo a gangue na mira de autoridades graúdas.

9) A agência Pinkerton, que equivalia ao FBI na época e possuía poderes de juiz e júri no momento de uma prisão, iniciou uma caçada à gangue. Butchprocurou anistia com o governador de Utah em troca da dissolução do grupo, sem sucesso. Os Pinkertons passaram a rastrear a grana roubada.

10) Em 1901, Butch e Sundance fugiram para a América do Sul. Na Argentina, não conseguiram trabalho e logo passaram a roubar. A dupla seguiu para a Bolívia e resolveu assaltar um comboio de mulas transportando 15 mil pesos, que seriam para pagar funcionários de uma mina de prata.

11) Graças à denúncia de um mineiro local, o exército boliviano foi acionado. Butch e Sundance se refugiaram em uma hospedaria/armazém na cidade do roubo e, ao serem reconhecidos por soldados enviados como batedores, foram cercados pela cavalaria boliviana e receberam voz de prisão.

12) O tiroteio começou na noite de 6 de novembro de 1908. Na madrugada, as tropas ouviram um tiro, um grito e, depois, outro disparo. De manhã, invadiram a hospedaria e encontraram os corpos da dupla. A hipótese mais aceita é a de que, num pacto de morte, Butch matou o parceiro e depois se suicidou.

QUE FIM LEVARAM?

A morte dos bandidos foi confirmada pelos Pinkertons. Mas rumores de que sobreviveram rolaram até 1925, baseados em relatos de conhecidos da dupla.

