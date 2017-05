Qual a origem dos símbolos de masculino e feminino?

O espelho de Vênus (♀) e o escudo de Marte (♂) são símbolos criados pela alquimia e que aludem aos deuses da Roma antiga. Na mitologia romana, Vênus era a deusa do amor, associada com harmonia, beleza e empatia, enquanto Marte era o deus da guerra, associado com agressão, força e impulsividade. Durante a Idade Média, os alquimistas retomaram os estudos gregos que associavam metais, planetas e deuses. Marte representava o ferro e Vênus o cobre. Durante esse processo, os nomes originais deram origem aos símbolos que conhecemos hoje (veja abaixo). Por muito tempo, esses símbolos permaneceram esquecidos até que, no século 18, o sueco Carolus Linnaeus (criador da classificação científica) passou a se referir às plantas de linhagem feminina com o símbolo , às de linhagem masculina com e às híbridas com o Caduceu de Mercúrio.

PERGUNTA DO LEITOR Kaique Rossoni, Colatina, ES

