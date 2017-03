Santos Dumont inventou o avião?

PERGUNTA DA LEITORA Joana Salles, Rio de Janeiro, RJ

Não é bem assim. Na verdade, é difícil eleger um único inventor para o avião, pois vários outros experimentos parecidos estavam acontecendo simultaneamente ao redor do mundo. O alemão Otto Lilienthal, por exemplo, já voava com um planador quando morreu em 1896. Nos EUA, os irmãos Wright percorreram 260 m com a sua aeronave, três anos antes do brasileiro. Em todo caso, é inegável a contribuição de Dumont para a aviação. Além de ele ter criado o primeiro modelo de avião a ser produzido em grande escala na história, muitas das suas invenções são usadas até hoje.

SÓ NO JEITINHO

Para montar o 14 Bis, Santos Dumont usou bambu, madeira, seda japonesa, alumínio e algumas gambiarras. Ele tinha funcionários trabalhando no projeto, mas era comum vê-lo com a mão na massa

As rodas foram retiradas de uma bicicleta

Outros modelos

O 14 Bis é o mais famoso de uma série de aeronaves do inventor



Modelo 1

Em forma de charuto, tinha 25 m de comprimento. Usava hidrogênio e um motor de propulsão a gasolina. Não teve bom desempenho Modelo 09

Um dos menores que o inventor construiu. Por ser fácil de aterrissar na cidade, foi o mais usado para Santos Dumont passear Modelo 06

Foi com este dirigível que Santos Dumont contornou a Torre Eiffel, em Paris, em 1901. O inventor já era famoso, mas depois dessa ele virou celebridade global Modelo 13

Nunca chegou a ser testado, pois foi destruído em uma tempestade. Ainda bem! A combinação de hidrogênio com um gerador de ar quente o tornava altamente inflamável Modelo 19/20

Por ser leve e sofisticada, a máquina foi apelidada de “Demoiselle” (termo francês para “libélula”). Cheio de inovações, como o leme em um local mais adequado, o modelo é um dos mais importantes de Santos Dumont

