Como é o mapa-múndi com os países fictícios da Marvel?

ATLÂNTIDA

População 9 mil

Capital Thakorr

Governo República monárquica

Primeira aparição Marvel Comics 1 (1939)

É o reino submerso liderado por Namor, o primeiríssimo super-herói da editora. Os atlantes são uma subespécie humana conhecida como Homo mermani, com habilidades como respiração debaixo d’água, resistência a baixas temperaturas, superforça (para suportar a pressão oceânica) e natação em alta velocidade. Esse império faz parte da ONU, mas sua relação com o mundo emerso é conturbada (assim como a do próprio Namor com os humanos). Há bons laços, porém, com a comunidade super-heroica.

TRÂNSIA

População 20 mil

Capital Trânsia do Leste

Governo Democracia constitucional

Primeira aparição Thor 133 (1966)

Foi nesta república que os gêmeos Mercúrio e Feiticeira Escarlate foram criados por um casal cigano. Isso ajuda a explicar por que, apesar de mutante, Feiticeira tem dons ligados à magia: no passado, um antigo demônio foi preso pela bruxa Morgana Le Fay (arqui-inimiga dos Vingadores) no ponto mais importante da Trânsia, a Montanha Wundagore. É nela que o também vilão Alto Evolucionário criou sua Cidadela da Ciência, onde realizou diversos experimentos cruéis – inclusive na Mulher-Aranha.

WAKANDA

População 6 milhões

Capital Wakanda Central

Governo Monarquia

Primeira aparição Fantastic Four 52 (1966)

Graças à abundância do raro e poderoso minério vibranium, esta nação africana floresceu financeira e tecnologicamente. Seu governante é o Pantera Negra, um cargo que mistura funções políticas, religiosas e militares, e que é passado adiante a cada geração. Nos cinemas, o dono do título é T’Challa, também um grande gênio científico. (T’Challa também é o Pantera Negra mais popular das HQs). Sob seu comando, o país criou relações com a Terra Selvagem e Attilan, o reino dos Inumanos. Por outro lado, há certa tensão com a Latveria, Lemuria e EUA.

LATVERIA

População 500 mil

Capital Doomstadt

Governo Ditadura

Primeira aparição Fantastic Four Annual 2 (1964)

Impossível falar desta nação nos Bálcãs sem mencionar seu ditador, o gênio científico e místico Dr. Destino, um dos maiores antagonistas da Marvel. Mas a história da Latveria é bem mais antiga, datando da conquista de um território da Transilvânia no século 14. Destino ajudou o país a ganhar estatura internacional, apostando na forte militarização (incluindo um exército robô) para intimidar a população e os inimigos no exterior. Seu status de líder de governo ainda lhe dá imunidade diplomática.

GENOSHA

População Indeterminada

Capital Baía Hammer

Governo Nenhum (ex-ditadura e ex-democracia)

Primeira aparição Uncanny X-Men 235 (1988)

Usando mutantes como mão de obra escrava, esta ilha se tornou um dos países mais ricos do mundo. Eles foram libertados por Magneto e a ONU o autorizou a tornar o local um santuário para Homo superiores foragidos. A população chegou a 16 milhões, mas foi devastada por robôs Sentinelas controlados por Cassandra Nova, a meia-irmã do Professor Xavier. Diversas vezes, Magneto voltou à ilha para tentar restaurá-la.

MADRIPOOR

População 1 milhão

Capital Madripoor

Governo Principado

Primeira aparição New Mutants 32 (1985)

Esta minúscula ex-colônia britânica ao sul da Malásia e de Singapura se tornou um popular “porto seguro” para bandidos, graças à sua política de não permitir a extradição de criminosos. Para ficar de olho nas várias organizações ilegais que se instalam por lá, até a agência de espionagem e defesa Shield já abriu um escritório local, comandado por Maria Hill. Mas seus mais famosos residentes foram os mutantes Wolverine, que viveu várias aventuras sob o codinome Caolho, e Karma, integrante do grupo Novos Mutantes, cujo tio era um famoso mafioso nessa nação.

TERRA SELVAGEM

População Indeterminada

Capital Não tem

Governo Conselho tribal com monarquia limitada

Primeira aparição Uncanny X-Men 10 (1964)

Este paraíso tropical em plena Antártida foi criado artificialmente há milênios, como área de caça para seres extradimensionais conhecidos como Beyonders. Por isso, reúne exemplares da fauna e da flora da Terra em diferentes épocas. O exemplo mais famoso é o tigre dentes-de-sabre Zabu, “mascote” de Ka-Zar (uma espécie de Tarzan da Marvel). Já foi visitada por vários heróis e vilões, como Magneto, que mantinha um laboratório secreto lá.

