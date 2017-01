Como era a anatomia de um tigre dentes-de-sabre?

Além dos dentes caninos alongados, eles eram mais pesados e tinham cauda e patas mais curtas que os grandes felinos atuais. Apesar de serem chamados popularmente de “tigres”, esses bichos faziam parte de famílias e subfamílias que derivaram de uma ramificação evolutiva diferente da dos felinos atuais. Portanto, um tigre dentes-de-sabre não é, realmente, um tigre, nem um leão, nem um leopardo – é um parente distante de todos esses por possuir um ancestral comum. De todas as espécies apelidadas de tigres dentes-de-sabre, as três do gênero Smilodon são as mais populares. E, dessas, o sul-americano Smilodon populator, mostrado abaixo, era a maior de todas.

VIDA SOCIAL

Não se sabe se o Smilodon andava em bandos ou sozinho. Cientistas observaram fósseis de animais que sofreram ferimentos graves quando em vida, sugerindo que foram, de alguma forma, sustentados por colegas. No entanto, também se leva em conta que gatos modernos conseguem passar até cinco semanas sem comer – tempo suficiente para se curar

DISMORFISMO SEXUAL

Diferentemente dos leões, por exemplo, os machos e fêmeas de Smilodon eram praticamente iguais em aparência. Cientistas especulam que, caso vivessem em grupos, essa paridade diminuiria a competição por parceiras e poderia até gerar casais monogâmicos

DENTES

Alguns fósseis foram encontrados com os caninos quebrados ou com um deles faltando. Os dentes eram frágeis porque, caso a presa se debatesse, o animal sairia apenas com o canino fraturado e não a mandíbula inteira

O ATAQUE

1. Escondido na vegetação, o tigre chegava perto da presa

2. Quando perto o suficiente, ele saltava em direção a ela e a empurrava com as patas dianteiras

3. A presa caía no chão com a força bruta das patas do tigre, que a mantinham imóvel

4. Antes que a presa se recompusesse, o tigre cravava os dentes em uma área mole, como o pescoço, dando um golpe fatal e definitivo

