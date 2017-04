Como sobreviver a um ataque de tubarão?

1. Se durante um mergulho você topar com um tubarão ameaçador, a primeira coisa a fazer, claro, é ver se você está perto o suficiente para voltar ao barco. Se for possível, nade de volta, mas evite ficar de costas para o tubarão

2. Caso você esteja muito distante do barco, tente se posicionar debaixo da fera. Os tubarões preferem atacar de baixo para cima ou no mesmo nível da vítima. É a última tentativa de evitar um confronto…

3. Agora, numa situação em que um tubarão parta de vez para o ataque, bata com força na cabeça dele. Para atingir a fera, vale usar como “arma” a mão mesmo ou o que for possível – de uma câmera fotográfica a uma máscara de mergulho ou uma pedra

4. Se você conseguir manter a calma, não bata aleatoriamente na cabeça do tubarão. Mire nos pontos vulneráveis, que são os olhos, o focinho e as fendas branquiais, regiões bastante sensíveis

5. A reação serve como uma mensagem ao tubarão, um aviso de que você não é indefeso. Isso pode ser o suficiente para ele soltá-lo e desistir do ataque. A fera não está acostumada a ver uma presa reagir

CASO REAL

Em janeiro de 2007, o australiano Eric Nerhus, 41 anos, mergulhava na costa sul da Austrália à procura de alguns moluscos. Quando ele estava a cerca de 8 metros de profundidade, sentiu o golpe. A visibilidade no local era ruim e Eric não percebeu a aproximação do tubarão branco, com cerca de 3 metros de comprimento. Esfomeado, o bicho engoliu metade do corpo do australiano, da cabeça ao tronco. “Nunca senti tanto medo. Estava dentro da boca do tubarão e os dentes dele entravam no meu corpo”, disse o mergulhador à agência de notícias Reuters.

Desesperado, Eric usou o braço esquerdo, que havia ficado fora da boca do tubarão, para contra-atacar. Ele conseguiu enfiar os dedos no olho do bicho. O tubarão abriu parcialmente a boca e o australiano se soltou um pouco, usando em seguida a máscara de mergulho para atingir a cara do animal. Só assim ele finalmente conseguiu escapar.

A subida à superfície ainda foi bastante tensa, com Eric, com o nariz quebrado e cortes pelo corpo, sendo acompanhado de perto pela fera até ser resgatado. “Não imagino jeito pior de terminar a vida do que como comida de peixe. Tenho muita sorte de meu instinto de sobrevivência e meus reflexos terem funcionado naquele momento.”