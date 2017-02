O que aconteceria se alguém fosse engolido por uma baleia-azul?

–

PERGUNTA Luiza Moreira de Camargo, Pinhais, PR

Essa infeliz pessoa provavelmente morreria de politraumatismo ainda na boca do animal, e não passaria daí. Pinóquio e o Jonas da Bíblia que nos perdoem, mas pessoas sendo engolidas por baleias é ficção. Esses gigantes do mar são muito criteriosos na escolha do que vão digerir, preferindo ficar em uma dieta composta de pequenos peixes e crustáceos.

Apesar do tamanho da baleia–azul, sua boca não é ampla o suficiente para um ser humano caber ali dentro sem ser esmagado quando fechada, e seu esôfago tem apenas 10 cm de diâmetro, impedindo a ingestão de qualquer coisa muito maior do que uma laranja. E, antes que você pergunte, confira abaixo se outros grandes bocudos do reino animal conseguiriam esse feito.

Cachalote

Prima distante da baleia–azul, já que pertence a outro grupo de cetáceos (Odontoceti), essa gigante costuma devorar lulas-gigantes inteiras, que chegam a 18 m de comprimento. Então, teoricamente, sim, uma cachalote poderia engolir um ser humano. Se tudo desse “certo”, essa pessoa morreria asfixiada dentro da primeira de quatro câmaras do estômago do bicho. Depois, seria digerida pelas enzimas do animal.

Crocodilo

Nos maiores exemplares conhecidos, a cabeça desse réptil não passa de 45 cm de largura externa, portanto sua abertura de garganta é muito menor e dificilmente permitiria a passagem de uma pessoa inteira. Esse é o motivo que leva esses animais a dilacerar suas presas antes de ingerir o alimento. Ou seja: dilacerado, sim, inteiro, não.

Sucuri

A sucuri, bem como sua prima píton, já foram vistas devorando grandes animais de uma só vez, como bezerros, antílopes, jacarés e capivaras de até 55 kg. Então a resposta é sim. É possível que ela engula um ser humano inteiro, desde que seja uma pessoa magra e baixa. O lanche em questão já estaria morto na hora de ser engolido, já que essas cobras matam suas presas asfixiadas por esmagamento, deslocando vários ossos no processo.

Em 2014, o ambientalista Paul Rosolie vestiu uma armadura de carbono e tentou ser engolido por uma cobra. Deu meio certo, meio errado. Veja abaixo:

