Por que caranguejos andam de lado?

Porque eles não precisam andar para a frente. A adaptação evolutiva dos caranguejos favoreceu um corpo capaz de cavar rapidamente buracos na areia para se esconder de predadores e espreitar possíveis presas. Assim, suas patas são pontiagudas com “joelhos” que facilitam o movimento de cavar e se afundar. Eles até conseguem andar para a frente, só que do mesmo jeito que nós andamos de lado: de forma lenta e desajeitada. Mas há exceções: embora a maioria dos caranguejos tenha essa caminhada diferentona, os da família Raninidae, considerados mais primitivos, possuem um corpo alongado e estreito com pernas posicionadas de forma semelhante às de escorpiões, o que faz com que andem naturalmente para a frente.

Pergunta – Guilherme Cardoso, São Paulo, SP

FONTES Naked Scientists, Science Focus