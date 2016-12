Qual o maior olho do reino animal?

Pergunta do leitor Arthur Lima, Brasília, DF

É o da lula-colossal, medindo 35 cm de diâmetro. Esse animal, que vive nas profundezas do Oceano Antártico, também ostenta o título de maior invertebrado do mundo, podendo ultrapassar facilmente os 14 m de comprimento, distribuídos em cerca de 500 kg. Além dele, outros bichos merecem o “troféu olhudo”. Conheça alguns:

Quase mitológica

Com até 13 m e 900 kg, a lula-gigante (2) tem olhos um pouco menores que os da lula-colossal: “só” 30 cm de diâmetro. Ela vive em todos os oceanos, em profundidades entre 200 e 1.000 m. Assim como a colossal, a gigante é muito rara. O último registro conhecido foi feito por um mergulhador, em Tóquio, em 2015. Acredita-se que ela tenha inspirado criaturas das mitologias nórdica e grega

Olho maior que a barriga

A lula-vampira-do-inferno (3) tem os maiores olhos em relação ao tamanho do corpo. O animal tem 28 a 30 cm e olhos de até 2,5 cm de diâmetro. É como se uma pessoa tivesse olhos de 15 cm! Entre os mamíferos, o campeão da categoria é o társio (4). Esse pequeno habitante do sul da Ásia tem olhos com cerca de 16 mm, grandes para um bicho que não passa de 15 cm de altura

