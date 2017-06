Quais são os principais anjos divinos?

Os anjos atuam como advogados e médicos para os humanos. Quando não estão entre nós, são prefeitos de áreas celestiais e guerreiros do divino.

MIGUEL

Quando o ser humano foi criado, liderou o coro de anjos que louvou a criação divina, para irritação de Lúcifer. Foi Miguel que acompanhou Adão ao longo de seus mais de 900 anos de vida, e também um dos três anjos que visitaram o patriarca Abraão para consolar sua dor, três dias depois de ele fazer a circuncisão. No livro do Apocalipse, Miguel reencontra o mal ao liderar as tropas divinas na luta final. Defensor dos desprotegidos, o arcanjo é um dos mais importantes entre as denominações judaicas, muçulmanas, católicas e cristãs ortodoxas

GABRIEL

Mensageiro direto de Deus para pessoas importantes, anunciou a Zacarias o nascimento do profeta João Batista e a Maria que ela estava grávida de Jesus. Também ditou a Maomé todo o Alcorão. Chefe da guarda que protege os portões do território celestial, ele é também um dos anjos que conduzem os mortos

RAFAEL

Arcanjo que carrega consigo o poder de curar doenças, é também, de acordo com algumas versões extraoficiais do relato bíblico, o anjo que expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Curou todos os ferimentos do patriarca Jacó depois que ele passou uma noite inteira lutando contra uma figura misteriosa

URIEL

Seu nome significa “fogo de Deus”. É um dos quatro anjos mais próximos de Javé, ao lado de Miguel, Gabriel e Rafael. Fez parte da tropa celestial quedestruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Erao anjo certo para a tarefa: agressivo, Uriel cumpreas punições estabelecidas para os pecadores

METATRON

O escrivão de Deus, mediador do Criador com a humanidade, tem mais de 100 nomes, que podem ser invocados para conseguir milagres – só alguns deles, como Bizbul e Giatiyah, são conhecidos. Não é citado na Bíblia, mas a tradição medieval o considera como a versão transformada de Enoque, antepassado de Noé

ABADON

Anjo destruidor, guerreiro do poço sem fundo, é o responsável por dar início ao Apocalipse. Quando esse momento chegar, ele vai atacar os seres humanos que não tiverem o selo de Deus na testa, lançando contra eles seres monstruosos com o tamanho de cavalo, formato de gafanhoto e rabo de escorpião

CASSIEL

É um dos anjos menos participativos: ele acompanha os acontecimentos de longe, como observador – para isso, consegue se movimentar de forma extraordinariamente rápida. Ele também conforta as pessoas deprimidas e em luto e ajuda a dar paciência e compreensão aos seres humanos e aos outros anjos

ISRAFIL

Para o islamismo, é ele o anjo que vai tocar a trombeta que anunciará o começo do Julgamento Final. Até lá, seis vezes por dia ele olha para o inferno e fica revoltado com o sofrimento que vê. Foi também um dos quatro anjos que buscaram pó de um dos quatro cantos da Terra para Alá criar o primeiro homem

THELIEL

Na tradição do ocultismo judaico, esse querubim é o príncipe do amor, invocado em cerimônias mágicas para atrair homens e mulheres. Caloroso e indisciplinado, não se presta a tarefas que envolvem punição ou violência, mas é capaz de convencer pessoas agressivas a agir com cordialidade e compaixão

JELIEL

Serafim que controla o destino de reis e governantes em geral e protege todos os povos que são injustamente atacados por outros. Cuida da reconciliação entre inimigos e do bom relacionamento entre as pessoas. De quebra, ajuda a garantir a paixão entre os casados e, com isso, barra a infidelidade conjugal

SALATIEL

Na tradição da Igreja Cristã Ortodoxa, é um dos sete arcanjos mais importantes, popular especialmente na Rússia. Não está na Bíblia, mas é citado no apócrifo Terceiro Livro de Esdras como responsável pelo bem-estar físico e emocional das pessoas. Quando uma pessoa reza, é Salatiel quem a acompanha

DÚVIDAS CRUÉIS

Anjos são imortais?

De acordo com a tradição do cristianismo, sim. Eles não nascem nem morrem ou se reproduzem. Portanto, a quantidade de anjos criada originalmente por Deus é a mesma desde então, com a diferença de que parte deles se revoltou e foi parar no inferno

Podem virar humanos ou vice-versa?

De forma alguma. Anjos e pessoas são seres completamente diferentes – eles são feitos de luz e nós de pó. Isso de acordo com as tradições judaica, cristã e islâmica. Para hinduístas e budistas, pessoas evoluídas podem se transformar em seres angelicais

Entram nas pessoas, como os demônios?

Se os monstros infernais dominam o corpo de seres humanos, é para fazer mal a eles e agredir e enganar outras pessoas. Os anjos não recorrem a um artifício tão maldoso. Quando precisam entrar em contato com as pessoas, simplesmente conversam com elas

Eles têm sexo?

São assexuados, mas escolhem as formas mais convenientes para se manifestar, dependendo da ocasião. Quando o fazem, não têm corpo físico, nem peso, nem altura. Acabam sendo retratados como homens, mulheres ou crianças de acordo como foram vistos

Hierarquia celeste

Primeira esfera

Serafins

Querubins

Tronos

Segunda esfera

Dominações

Virtudes

Potestades

Terceira esfera

Principados

Arcanjos

Anjos da guarda