É verdade que o ser humano só usa 10% do cérebro?

Não, não é verdade. A lenda de que o homem só consegue utilizar 10% de seu cérebro não tem nenhuma evidência neurológica comprovada. Exames de ressonância magnética, por exemplo, já conseguem identificar todas as áreas ativas do órgão em cada momento.

Porém, essa mentira continua sendo difundida. De onde, então, teria surgido? Há várias teorias. O psicólogo William James dizia algo parecido com isso no livro As Energias do Homem, de 1907 – mas sua tese foi baseada na interpretação errada de um teste de QI de um garoto-prodígio. As primeiras pesquisas da neurologia, como as que mostravam que 10% das células do cérebro são neurônios e as outras são apenas neuróglias, também podem ter sido mal compreendidas pelo público leigo.