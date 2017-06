O que é ouvido absoluto?

Sugestão da TdF Laís Dias

Ilustra Adriel Contieri

Edição Felipe van Deursen

É a capacidade de reconhecer e dar nome às notas musicais sem ter nenhuma referência anterior. Alguém com esse talento consegue dizer se a nota que sai do piano é dó, ré, fá e assim por diante sem precisar que ninguém toque uma nota que sirva de parâmetro (é assim que pessoas sem ouvido absoluto fazem).

Trata-se de um fenômeno raro: uma em cada 10 mil pessoas nasce com a habilidade. Os cientistas ainda não sabem exatamente as origens do ouvido absoluto, mas já suspeitam que ele seja hereditário e que quanto mais cedo a criança tiver educação musical, maiores as chances de esse “poder” se desenvolver.

GENES MUSICAIS

O geneticista Peter Gregersen, da Universidade de Nova York, EUA, estudou músicos com e sem ouvido absoluto. Entre os filhos daqueles com a capacidade, 25% também têm superouvido. Mas entre os músicos sem ouvido absoluto, somente 1% dos filhos nasceram com o dom

PÍLULA DA AUDIÇÃO

O japonês Takao Hensch, biólogo da Universidade Harvard, EUA, fez experiências com valproato, substância usada para tratar epilepsia, e descobriu que ela aumenta a capacidade cerebral nas áreas responsáveis por identificar sons. Se os experimentos evoluírem, bastaria tomar uma pílula para ter ouvido absoluto

VOCAÇÃO DE BERÇO

Para saber se uma criança tem ouvido absoluto é preciso observá-la. Comportamentos como uma certa obsessão por sons e uma capacidade incomum de identificá-los é um sinal. Se frequentar aulas de música entre 2 e 5 anos, melhor

Do clássico ao pop

Artistas com ouvido absoluto

Haendel (1685-1759) compositor alemão

Mozart (1756-1791) compositor e pianista austríaco

Beethoven (1770-1827) compositor e regente alemão

Chopin (1810-1849) compositor e pianista polonês

Ella Fitzgerald (1917-1996) cantora americana

Hermeto Pascoal (1936-) compositor brasileiro

Ritchie Blackmore (1945-) guitarrista inglês

Stevie Wonder (1950-) cantor e compositor americano

Michael Jackson (1958-2009) cantor e compositor americano

Consultoria Juliana D’Agostini, pianista

Fontes Artigo O Ouvido Absoluto: Bases Neurocognitivas e Perspectivas, de Fabrízio Veloso e Maria Ângela Guimarães Feitosa (Universidade de Brasília); revista científica Frontiers