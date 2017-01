O que são doenças psicossomáticas?

São doenças causadas ou agravadas pela instabilidade emocional. Diferentemente da somatização, que é diagnosticada por médicos quando os sintomas de uma doença se manifestam mas não são observados efeitos físicos no corpo, as psicossomáticas têm efeitos verificáveis no organismo.

Um estudo da Organização Mundial da Saúde realizado em 15 cidades descobriu que 20% dos pacientes apresentavam pelo menos seis sintomas cujas origens não eram clinicamente explicadas. Reconhecido em diferentes graus pela medicina, psicologia e metapsicologia (ramo de estudo sem embasamento científico), esse tipo de condição costuma ser tratado com terapia. Mas, por amor a Hipócrates, nunca suponha que sua doença é psicossomática: consulte um médico antes de ir atrás de um metapsicólogo!

A origem das doenças segundo a metapsicologia

Adeptos desse ramo creem que 90% das doenças são psicossomáticas

Resfriado Possivelmente causado por confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças e falta de confiança no novo.

Sinusite Possivelmente causada por profunda irritação com pessoas do convívio diário e expectativas frustradas.

Enxaqueca Possivelmente causada por perfeccionismo, preocupação excessiva, pensamentos intrusivos, stress e ansiedade.

Gastrite Possivelmente causada por imaginação fértil para gerar receios e falta de habilidade para lidar com aborrecimentos enquanto consciente.

Úlcera Possivelmente causada por orgulho excessivo que impede a pessoa de lidar com frustrações e compartilhar problemas.

Diabetes Possivelmente causada por excesso de pessimismo, depressão, amargura, baixa autoestima ou alto grau de carência.



Cervicalgia (torcicolo) Possivelmente causada por dificuldade em separar realidade e expectativas, autocrítica excessiva e exigências exageradas para com os demais.

CONSULTORIA Monica Luks, psicóloga clínica formada pelo Instituto Senador Fláquer, Eliza Aoki, terapeuta holística formada pela Humaniversidade Holística, e Custodio Michailowsky, neurocientista e neurocirurgião e doutor em ciências médicas pela USP

FONTES Livro Metafísica da Saúde, de Luiz Eduardo Gasparetto e Valcapelli, e site DSM5