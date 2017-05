Por quanto tempo é possível segurar o xixi?

Para uma pessoa bem hidratada, de nove a dez horas. Bebendo pouca água e reduzindo a produção de urina a 400 ml por dia, um adulto médio pode aguentar um máximo de 36 horas sem causar danos ao sistema urinário ou molhar as calças. A urina se forma no interior dos rins, que filtram o sangue e dele extraem um líquido formado por água, ureia, glicose, sais e aminoácidos. Esse líquido então passa pelo túbulo renal, onde o corpo vai reabsorver tudo que é útil (como a maior parte da água). Por fim, essa mistura recebe ainda substâncias tóxicas que são expelidas pelos vasos capilares. Tudo sai junto no xixi, expelido pela uretra. É importante lembrar que deixar a urina acumulando na bexiga aumenta o risco de infecção urinária, já que as bactérias se multiplicam com o tempo.

Saiba o volume que cada parte do corpo comporta

Pulmão – 6,5 litros de ar

Bexiga – Até 800 ml de urina

Estômago – 4 litros

Vesícula – 50 ml de bile (mas produz até 800 ml por dia)

Intestino Grosso – 2,8 litros

Sistema Circulatório – 6 litros de sangue (adulto de 80 kg)

Pergunta da Leitora Laura Oliveira, São Carlos, SP

CONSULTORIA Thiago S. Moreira, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e Francemilson Goulart da Silva, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP